Мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19

МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. Пассажиры, прибывающие из зон риска, где уровень распространения эпидемии Пассажиры, прибывающие из зон риска, где уровень распространения эпидемии коронавируса COVID-19 выше, чем в Испании , должны предъявлять заранее сделанные тесты на отсутствие коронавируса, с таким предложением выступил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

"Меры в (аэропорту) Барахас недостаточные, это основной пункт международного въезда в Испанию… Необходимо усилить меры безопасности, чтобы осуществлять контроль за потенциальными инфицированными, которые приезжают в наш город… Следовало бы запрашивать тесты (пассажиров, которые приезжают) из определенных зон риска, которые бы делались в местах, откуда они едут", - заявил мэр в интервью телеканалу Telecinco

Кроме того, он считает необходимым проводить "выборочные тесты" в аэропорту. "Нам надо показать, что Мадрид – безопасный город, а для этого надо контролировать Барахас", - добавил градоначальник.

21 июня в Испании завершился режим повышенной готовности, действовавший с 14 марта, кроме того, были открыты границы для европейских стран (входящих в Шенген и ЕС), кроме Португалии , границы с которой откроются 1 июля.

Все въезжающие в страну иностранцы и испанцы, возвращающиеся из-за рубежа, должны проходить в аэропортах тройной контроль – предоставлять сведения, где они будут находиться, проходить проверку температуры и "визуальный контроль". Если одна из этих трех предварительных проверок не пройдена, то пассажира отправляют на медицинский осмотр. Однако власти Мадрида считают эти меры недостаточными.

Только с 11 мая и по 11 июня, то есть, когда границы были еще закрыты, через аэропорт Барахас в Мадрид попали 32 человека, у которых был выявлен коронавирус.

По мнению председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, "если не усилить безопасность в связи с COVID-19 в Барахасе, то, что произошло, может вновь произойти во всей стране".

Испания – одна из самых пострадавших в результате пандемии COVID-19 стран. По официальным данным минздрава, ее жертвами стали 28,3 тысячи человек. При помощи тестов ПЦР выявлено более 247 тысяч случаев заболевания, хотя проводимое минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5% жителей. В Мадриде сложилась самая сложная ситуация – в столичном регионе у 71,5 тысячи человек был выявлен коронавирус, умерли 8,4 тысячи человек.