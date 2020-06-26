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Туризм
https://ria.ru/20200626/1573512849.html
Дорогие отели в Крыму пользуются повышенным спросом у россиян
Многие отели уровня премиум-класса объявляют о приостановке продаж, так как все номера забронированы, сообщает АТОР со ссылкой на информацию туроператоров. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:48
туризм
отели
алушта
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152496/36/1524963657_0:0:3132:1761_1400x0_80_0_0_2c2758ec4299e023f1738e50fb759686.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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отели, алушта, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ялта, республика крым

Дорогие отели в Крыму пользуются повышенным спросом у россиян

13:48 26.06.2020
868
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Многие отели уровня премиум-класса объявляют о приостановке продаж, так как все номера забронированы, сообщает АТОР со ссылкой на информацию туроператоров.
"Знаменитые отели Ялты и Алушты, а также других регионов пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто", — рассказали в пресс-службе крупного российского туроператора.
Эту же информацию подтвердили и в других компаниях.
Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специализирующегося на России, также отмечает, что спрос на дорогое размещение высок. "На днях бронировали санаторий премиум-класса, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения в нем – от десяти тысяч рублей в сутки на человека", — рассказывает эксперт.
Он объясняет, что отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня "пять звезд". При этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить. "Естественно из-за ограниченного количества дорогих гостиниц они с легкостью выбирают спрос. Если же мы говорим о туристах, нацеленных на бюджетных отдых, то у них будет из чего выбирать", — уточняет Ромашкин.
Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств, подтверждает, что спрос на дорогое размещение в Крыму отличный. "Выбирают либо частные виллы, которые уже на 100 процентов забронированы на все лето и осень, либо отели высокой категории, их в Крыму не так много", — говорит она.
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При этом цена на самый популярный отель высокого уровня в Ялте стартует от 207 тысяч рублей за неделю на двоих. Это без питания, но с перелетом. "При бронировании реально в наличии будут номера более высокого класса и стоимостью от 300 тысяч. С полным пансионом есть варианты от 240 тысяч рублей. Но стандартные номера — только под запрос", — рассказала Лещева. Есть варианты и от 700 тысяч рублей (сьюты), и от трех миллионов (виллы).
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