Дорогие отели в Крыму пользуются повышенным спросом у россиян

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Многие отели уровня премиум-класса объявляют о приостановке продаж, так как все номера забронированы, Многие отели уровня премиум-класса объявляют о приостановке продаж, так как все номера забронированы, сообщает АТОР со ссылкой на информацию туроператоров.

"Знаменитые отели Ялты и Алушты, а также других регионов пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто", — рассказали в пресс-службе крупного российского туроператора.

Эту же информацию подтвердили и в других компаниях.

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специализирующегося на России, также отмечает, что спрос на дорогое размещение высок. "На днях бронировали санаторий премиум-класса, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения в нем – от десяти тысяч рублей в сутки на человека", — рассказывает эксперт.

Он объясняет, что отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня "пять звезд". При этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить. "Естественно из-за ограниченного количества дорогих гостиниц они с легкостью выбирают спрос. Если же мы говорим о туристах, нацеленных на бюджетных отдых, то у них будет из чего выбирать", — уточняет Ромашкин.

Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств, подтверждает, что спрос на дорогое размещение в Крыму отличный. "Выбирают либо частные виллы, которые уже на 100 процентов забронированы на все лето и осень, либо отели высокой категории, их в Крыму не так много", — говорит она.