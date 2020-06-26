Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573512820.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 1720
Более 130 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее количество случаев достигло 1720, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
вифлеем
палестина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
хеврон (провинция)
вифлеем
палестина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), вифлеем, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 1720

13:42 26.06.2020
71
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 26 июн - РИА Новости. Более 130 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее количество случаев достигло 1720, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"132 новых случая заражения коронавирусом выявлены в девяти провинциях на Западном берегу, в том числе 94 случая в городе Хеврон и 19 в городе Вифлеем. Общие количество составляет 1720 случаев заражения", - заявила эль-Кела.
Ранее губернатор провинции Хеврон объявил о продлении закрытия провинции на 48 часов в рамках борьбы с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)ВифлеемПалестинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Девушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование дела о псевдомедицинском центре в Омске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
Лента новостейМолния