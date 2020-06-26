СК завершил расследование дела о псевдомедицинском центре в Омске

Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ, речь идет о реабилитационном центре ООО "Очаг", который работал с 2017 года в поселке Чернолучье и Камышловском. Руководитель центра не имел специального образования, лицензии и не обладал знаниями о лечении алкогольной и наркотической зависимости, но при этом активно рекламировал работу центра.

"Во время похищения людей и подавления их воли в период так называемого "лечения" обвиняемые использовали скотч для связывания рук и наручники, а также оружие, угрожая его применением. Для изоляции зависимых от алкоголя и наркотиков граждан от общества и ограничения свободы их передвижения обвиняемыми использовались также дверные замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми граждан приковывали к кровати и батарее, а также гири, которые прикреплялись к наручникам с целью затруднения передвижения пациентов. В случае неповиновения потерпевших жестоко избивали, запрещая при этом звонить родственникам. За такие псевдомедицинские услуги обвиняемые брали с родственников зависимых лиц ежемесячную плату от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. В ходе следствия было установлено 25 потерпевших граждан от преступных действий обвиняемых, один из которых скончался", - рассказали в СК.