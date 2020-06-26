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СК завершил расследование дела о псевдомедицинском центре в Омске
Расследование дела о псевдомедицинском центре для реабилитации людей, страдающих алкогольной и наркологической зависимостью, завершено в Омске, сообщается на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий вяткин
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий вяткин, следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия

СК завершил расследование дела о псевдомедицинском центре в Омске

13:41 26.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Расследование дела о псевдомедицинском центре для реабилитации людей, страдающих алкогольной и наркологической зависимостью, завершено в Омске, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ, речь идет о реабилитационном центре ООО "Очаг", который работал с 2017 года в поселке Чернолучье и Камышловском. Руководитель центра не имел специального образования, лицензии и не обладал знаниями о лечении алкогольной и наркотической зависимости, но при этом активно рекламировал работу центра.
Также ранее сообщалось, что в 2019 году полицейские при поддержке Росгвардии задержали двух омичей, подозреваемых в незаконном лишении свободы граждан с алкогольной и наркотической зависимостью.
"Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении работников центра психологической помощи и реабилитации ООО "Очаг" Алексея Вяткина, Евгения Пузанова и Дмитрия Филиппова. Они обвиняются в совершении преступлений ... похищение человека, совершенное организованной группой лиц ... незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц ... В настоящее время предварительное следствие завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела в суд", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с 2017 года по июль 2019 года в поселках Чернолучье и Камышловском Омской области незаконно действовал реабилитационный центр ООО "Очаг". Руководителем центра являлся неоднократно судимый за грабежи и разбои Вяткин, консультантами - Пузанов и Филлипов, бывшие наркозависимые, не имеющие какого-либо медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. Обвиняемые активно рекламировали работу центра в интернете, а также организовывали незаконное помещение в центр и длительное насильственное удержание наркозависимых против их воли. Всего следствие установило 25 потерпевших, один из них скончался.
"Во время похищения людей и подавления их воли в период так называемого "лечения" обвиняемые использовали скотч для связывания рук и наручники, а также оружие, угрожая его применением. Для изоляции зависимых от алкоголя и наркотиков граждан от общества и ограничения свободы их передвижения обвиняемыми использовались также дверные замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми граждан приковывали к кровати и батарее, а также гири, которые прикреплялись к наручникам с целью затруднения передвижения пациентов. В случае неповиновения потерпевших жестоко избивали, запрещая при этом звонить родственникам. За такие псевдомедицинские услуги обвиняемые брали с родственников зависимых лиц ежемесячную плату от 5 тысяч до 25 тысяч рублей. В ходе следствия было установлено 25 потерпевших граждан от преступных действий обвиняемых, один из которых скончался", - рассказали в СК.
В настоящее время один из обвиняемых находится под домашним арестом, двое других - на подписке о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.
"Следствием в ходе обысков у обвиняемых обнаружены и изъяты пять пистолетов, в том числе травматические и газовый, и огнестрельное оружие, конструктивно схожее с боевым пистолетом ПМ, а также сильнодействующие психотропные препараты. Проведены судебно-медицинские, баллистические и химические экспертизы, иные следственные действия", - добавляется в сообщении.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий ВяткинСледственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмскПроисшествия
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