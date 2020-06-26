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Россиянам разрешили вернуть деньги за морские перевозки при ЧС
Кабмин РФ разрешил пассажирам морского транспорта при угрозе возникновения или возникновении ЧС, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество

Россиянам разрешили вернуть деньги за морские перевозки при ЧС

13:39 26.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Пассажир во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир во время парада теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кабмин РФ разрешил пассажирам морского транспорта при угрозе возникновения или возникновении ЧС, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в России или отдельном регионе вернуть деньги или переоформить билет, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности.
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Кабмин уточняет, что речь идет о договорах морской перевозки, которые должны быть исполнены в строк с 1 февраля по 31 декабря 2020 года. Перевозчик получает право изменить условия договора в части даты, продолжительности, маршрута и типа судна, а также отменить рейс, возместив пассажиру плату за проезд и провоз багажа. Пассажир при отказе от рейса при вышеуказанных условиях имеет право на возмещения стоимости билета и провоза багажа.
Если перевозчик не отменяет рейс, а меняет условия договора, он должен в течение 18 месяцев с даты отправления судна, указанной в билете, предложить пассажиру альтернативные варианты поездки. Для оплаты предлагаемых услуг пассажир вправе использовать часть или полную провозную плату, а также при необходимости доплатить остаток за новый билет.
Уплаченные пассажиром средства, которые не были использованы для переоформления поездки, а также в случае отмены рейса подлежат возврату в течение 18 месяцев с указанной в билете даты отправления судна. "На сумму оплаченной провозной платы подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами", - говорится в документе. Уточняется, что размер процентов определяется действующей в это время ключевой ставкой ЦБ, проценты начисляются по день возврата суммы пассажиру, но не позднее 30 месяцев с указанной в билете даты отправления рейса.
Денежные средства возвращаются по заявлению пассажира. "В случае несостоятельности (банкротства) перевозчика возврат денежных средств пассажиру осуществляется в соответствии с законодательством о несостоятельности", - добавляется в документе.
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