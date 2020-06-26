Россиянам разрешили вернуть деньги за морские перевозки при ЧС

Кабмин уточняет, что речь идет о договорах морской перевозки, которые должны быть исполнены в строк с 1 февраля по 31 декабря 2020 года. Перевозчик получает право изменить условия договора в части даты, продолжительности, маршрута и типа судна, а также отменить рейс, возместив пассажиру плату за проезд и провоз багажа. Пассажир при отказе от рейса при вышеуказанных условиях имеет право на возмещения стоимости билета и провоза багажа.