Россиянам разрешили вернуть деньги за морские перевозки при ЧС

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кабмин РФ разрешил пассажирам морского транспорта при угрозе возникновения или возникновении ЧС, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в России или отдельном регионе вернуть деньги или переоформить билет, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, а также при режиме повышенной готовности.
Кабмин уточняет, что речь идет о договорах морской перевозки, которые должны быть исполнены в строк с 1 февраля по 31 декабря 2020 года. Перевозчик получает право изменить условия договора в части даты, продолжительности, маршрута и типа судна, а также отменить рейс, возместив пассажиру плату за проезд и провоз багажа. Пассажир при отказе от рейса при вышеуказанных условиях имеет право на возмещения стоимости билета и провоза багажа.
Если перевозчик не отменяет рейс, а меняет условия договора, он должен в течение 18 месяцев с даты отправления судна, указанной в билете, предложить пассажиру альтернативные варианты поездки. Для оплаты предлагаемых услуг пассажир вправе использовать часть или полную провозную плату, а также при необходимости доплатить остаток за новый билет.
Уплаченные пассажиром средства, которые не были использованы для переоформления поездки, а также в случае отмены рейса подлежат возврату в течение 18 месяцев с указанной в билете даты отправления судна. "На сумму оплаченной провозной платы подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами", - говорится в документе. Уточняется, что размер процентов определяется действующей в это время ключевой ставкой ЦБ, проценты начисляются по день возврата суммы пассажиру, но не позднее 30 месяцев с указанной в билете даты отправления рейса.
Денежные средства возвращаются по заявлению пассажира. "В случае несостоятельности (банкротства) перевозчика возврат денежных средств пассажиру осуществляется в соответствии с законодательством о несостоятельности", - добавляется в документе.
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