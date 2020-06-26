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Обвинение по делу MH17 не хочет повторного исследования данных с радаров
Прокуратура Нидерландов считает, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров, о которых просит защита по делу о крушении... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:04
mh17. расследование
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служба безопасности украины
николай винниченко
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нидерланды
украина
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), служба безопасности украины, николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, украина, в мире

Обвинение по делу MH17 не хочет повторного исследования данных с радаров

13:40 26.06.2020 (обновлено: 14:04 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Нидерландов считает, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров, о которых просит защита по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, не принесет новых результатов, заявил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях по делу о крушении самолета в пятницу.
На слушаниях в начале недели голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров Краматорска, Буровой, Меловой, Чугуева и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным. Она отметила, что результат этого расследования поможет установить информацию, касающуюся того, находились ли истребитель или ракета поблизости с рейсом MH17.
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"Защита запросила расследовать первичные данные с украинских радаров… Совет по безопасности Нидерландов уже провел такое расследование. В том числе был направлен спецпредставитель, который поговорил с представителями власти Украины высокого уровня. Вместе с ССГ (Совместная следственная группа - ред.) он проанализировал данные с украинских радаров. Потом Совет Нидерландов по безопасности получил вторичные данные с украинских радаров", - сказал прокурор.
По его словам, СБУ также изучала доступность первичных данных, которые фиксируют военные самолеты.
"Мы не считаем, что повторение всех этих действий поможет предоставить какие-то новые детали спустя несколько лет усилий Совета по безопасности Нидерландов и Совместной следственной группы, которые были приложены в этом направлении", - отметил Фердинандуссе.
На слушаниях 9 июня прокурор Тейс Бергер заявил, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Защита считает данные с радаров одним из ключевых источников информации, при этом помимо Украины в предоставлении радарных данных следствию отказали и США, Россия же, напротив, свои данные передала в ССГ, однако их не учитывали в ходе расследования и лишь на судебном заседании прокуратура Нидерландов сообщила, что только изучает информацию от российской стороны.
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Как заявил на слушаниях в пятницу прокурор Бергер, в НАТО уже сообщили, что у них нет никаких спутниковых данных с места крушения Boeing, нет смысла повторять запрос, о чем просит защита.
Ранее голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в понедельник заявил, что НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковых данных с места крушения рейса MH17, но это не значит, что у альянса их нет. Поэтому защита попросила суд поручить следственному судье выяснить, есть ли у НАТО записи АВАКС (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) зоны восточной Украины 17 июля 2014 года.
"Пулатов также пожелал получить ответ от НАТО о том, зарегистрировали ли самолеты с АВАКС данные над зоной крушения на востоке Украины. Если да, он хотел бы запросить данную информацию. Мы повторим то же, что было сказано в отношении повторного запроса данных с российских и украинских радаров. Нет никакого смысла делать повторный запрос. Мы можем отослать Пулатова к ответу, который был получен Советом по безопасности Нидерландов от НАТО, где говорится, что никаких данных, касающихся крушения MH17, они на нашли", - сказал Бергер на слушаниях.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Служба безопасности УкраиныНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковНидерландыУкраинаВ мире
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