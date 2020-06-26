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В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Власти Тамбовской области продлили до 2 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:38
2020-06-26T13:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости.
Власти Тамбовской области
продлили до 2 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции
режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает в пятницу обладминистрация.
Соответствующие изменения в постановление № 233 по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, губернатор Александр Никитин
внес 26 июня.
"В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, рекомендуется продлить до 2 июля. Также до 2 июля продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах", - говорится в сообщении.
При этом возобновляется деятельность всех музеев, но - для одиночных посетителей и по предварительной записи. Кроме того, с 29 июня также открываются детские сады. Они будут работать в режиме малых групп - численностью не более 10 человек.
В Тамбовской области 4548 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1601 - без клинических проявлений. Выздоровели 2633 пациента. Умерли 20 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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