В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Власти Власти Тамбовской области продлили до 2 июля введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает в пятницу обладминистрация.

Соответствующие изменения в постановление № 233 по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, губернатор Александр Никитин внес 26 июня.

"В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, рекомендуется продлить до 2 июля. Также до 2 июля продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах", - говорится в сообщении.

При этом возобновляется деятельность всех музеев, но - для одиночных посетителей и по предварительной записи. Кроме того, с 29 июня также открываются детские сады. Они будут работать в режиме малых групп - численностью не более 10 человек.

В Тамбовской области 4548 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1601 - без клинических проявлений. Выздоровели 2633 пациента. Умерли 20 человек.