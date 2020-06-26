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ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Сайт Центральной избирательной комиссии подвергся DDoS-атаке, написали в телеграм-канале ЦИК. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:46
россия
цик рф
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://ria.ru/20200623/1573351198.html
Не иначе агенты госдепа хотят вмешаться...
101
Всё будет хорошо.
101
41
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цик рф, происшествия

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

13:35 26.06.2020 (обновлено: 14:46 26.06.2020)
19685
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сайт Центральной избирательной комиссии подвергся DDoS-атаке, написали в телеграм-канале ЦИК.
Как ранее рассказал зампред комиссии Николай Булаев, на сайт идет 240 тысяч запросов в секунду. По его словам, у кого-то есть "желание проверить систему на прочность".
Накануне Владимир Путин заявил, что результаты голосования должны быть достоверными и легитимными, для этого нельзя допускать накруток по явке и сбоев при подсчете. По словам президента, это нужно для того, чтобы никто не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане страны.
Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, призвала власти регионов и членов комиссий услышать президента и отбивать "все атаки".
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.
Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность проголосовать в электронной форме.
Конституция РФ
23 июня, 12:01Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о полученных заявлениях по различным формам голосования
58807316828
Обсудить 41
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