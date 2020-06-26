https://ria.ru/20200626/1573512348.html
В Турции 121 сотрудника жандармерии приговорили к пожизненному заключению
Более 120 бывших сотрудников управления жандармерии Турции приговорены к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:34
2020-06-26T13:34
турция
в мире
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https://ria.ru/20200124/1563819832.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире