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В Турции 121 сотрудника жандармерии приговорили к пожизненному заключению
Более 120 бывших сотрудников управления жандармерии Турции приговорены к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:34
турция
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турция, в мире

В Турции 121 сотрудника жандармерии приговорили к пожизненному заключению

13:34 26.06.2020
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Более 120 бывших сотрудников управления жандармерии Турции приговорены к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что суд признал виновными 121 сотрудника жандармерии по статье о попытке нарушения конституционного строя.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Статуя Фемиды в суде
24 января, 12:19
В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба
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ТурцияВ мире
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