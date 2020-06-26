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В Тюменской области около 0,2% населения переболело коронавирусом
Около 0,2% населения переболело коронавирусом в Тюменской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:33
голосование по поправкам в конституцию
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, общество

В Тюменской области около 0,2% населения переболело коронавирусом

13:33 26.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Около 0,2% населения переболело коронавирусом в Тюменской области, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"В Тюменской области более 50% коечного фонда для больных коронавирусом свободно, а коэффициент распространения инфекции — чуть меньше единицы. COVID-19 уже переболело около 0,2% жителей региона", - приводятся в сообщении слова руководителя областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо.
По ее словам, ежедневно в лабораториях исследуется до 5-6 тысяч проб на коронавирус. В целом проведено более 315 тысяч исследований. По этому показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов РФ.
Шарухо уточнила, что 2 758 волонтеров всех возрастов из разных муниципальных образований области приняли участие в исследовании популяционного иммунитета населения к COVID-19, которое проводил НИИ краевой патологии. Результаты направлены в Федеральную службу Роспотребнадзора.
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По данным штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2766); 35 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1 641). Девять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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