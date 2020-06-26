В Тюменской области около 0,2% населения переболело коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Около 0,2% населения переболело коронавирусом в Около 0,2% населения переболело коронавирусом в Тюменской области , сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"В Тюменской области более 50% коечного фонда для больных коронавирусом свободно, а коэффициент распространения инфекции — чуть меньше единицы. COVID-19 уже переболело около 0,2% жителей региона", - приводятся в сообщении слова руководителя областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо.

По ее словам, ежедневно в лабораториях исследуется до 5-6 тысяч проб на коронавирус. В целом проведено более 315 тысяч исследований. По этому показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов РФ.

Шарухо уточнила, что 2 758 волонтеров всех возрастов из разных муниципальных образований области приняли участие в исследовании популяционного иммунитета населения к COVID-19, которое проводил НИИ краевой патологии. Результаты направлены в Федеральную службу Роспотребнадзора.

По данным штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 2766); 35 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1 641). Девять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.