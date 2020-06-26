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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Володин проголосовал по поправкам в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал по поправкам в Конституцию России на своем избирательном участке и призвал россиян выделить время и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:29
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество

Володин проголосовал по поправкам в Конституцию

13:31 26.06.2020 (обновлено: 14:29 26.06.2020)
135
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал по поправкам в Конституцию России на своем избирательном участке и призвал россиян выделить время и поддержать поправки, которые должны сделать страну сильнее и повысить благосостояние граждан.
"Мы должны заложить такие основы, и предлагаем это сделать в виде поправок к конституции, которые сделают страну сильнее и повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защитят свободы. Вот это очень важно. Поэтому сегодня крайне необходимо найти время, возможность и поддержать конституцию, поддержать те изменения, которые мы в нее вносим", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:12Голосование по поправкам в Конституцию
Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию
Спикер заявил о значимости голоса каждого гражданина.
"Посмотрите: впервые за длительное время с момента принятия конституции сегодня конкретными положениями наполняется норма о социальном государстве. Поправками решаются вопросы доступности и качества здравоохранения", - также добавил он.
Володин отметил, что в случае поддержки поправок конституция "будет доминировать и будет приоритетом при принятии любых международных норм и соглашений".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
Вчера, 20:18Голосование по поправкам в Конституцию
Аксенов проголосовал по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
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