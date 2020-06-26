https://ria.ru/20200626/1573512186.html
Володин проголосовал по поправкам в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал по поправкам в Конституцию России на своем избирательном участке и призвал россиян выделить время и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:31
2020-06-26T14:29
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
https://ria.ru/20200626/1573502711.html
https://ria.ru/20200625/1573487157.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_99:0:1630:1148_1400x0_80_0_0_d0877f47005e39c6451afa9f4b4c1cf7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_290:0:1438:1148_1400x0_80_0_0_70b24bdd4bcb8061dd5353f7950a01a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
проголосовал по поправкам в Конституцию России на своем избирательном участке и призвал россиян выделить время и поддержать поправки, которые должны сделать страну сильнее и повысить благосостояние граждан.
"Мы должны заложить такие основы, и предлагаем это сделать в виде поправок к конституции, которые сделают страну сильнее и повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защитят свободы. Вот это очень важно. Поэтому сегодня крайне необходимо найти время, возможность и поддержать конституцию, поддержать те изменения, которые мы в нее вносим", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Спикер заявил о значимости голоса каждого гражданина.
"Посмотрите: впервые за длительное время с момента принятия конституции сегодня конкретными положениями наполняется норма о социальном государстве. Поправками решаются вопросы доступности и качества здравоохранения", - также добавил он.
Володин отметил, что в случае поддержки поправок конституция "будет доминировать и будет приоритетом при принятии любых международных норм и соглашений".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.