Володин проголосовал по поправкам в Конституцию

"Мы должны заложить такие основы, и предлагаем это сделать в виде поправок к конституции, которые сделают страну сильнее и повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защитят свободы. Вот это очень важно. Поэтому сегодня крайне необходимо найти время, возможность и поддержать конституцию, поддержать те изменения, которые мы в нее вносим", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.