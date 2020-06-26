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Список системообразующих предприятий дополнили 222 компаниями
Гостиничные компании, культурные и образовательные учреждения, автоцентры и производители товаров первой необходимости включили в перечень системообразующих... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:32
россия
экономика
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РИА Новости
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353
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60
россия, экономика

Список системообразующих предприятий дополнили 222 компаниями

13:31 26.06.2020 (обновлено: 14:32 26.06.2020)
251
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гостиничные компании, культурные и образовательные учреждения, автоцентры и производители товаров первой необходимости включили в перечень системообразующих организаций России, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.
"В перечень системообразующих организаций вошли театры, филармонии, концертные организации, музеи, музеи-заповедники, гостиничные компании, автомобильные дилерские центры, производители товаров первой необходимости, организации в сфере образования", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. "С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств перечень расширен 222 компаниями. В ближайшее время на сайтах отраслевых органов власти появится обновлённый перечень системообразующих организаций", - добавили в министерстве.
Как отмечается в сообщении, после расширения перечень системообразующих организаций российской экономики будет включать более 1300 предприятий, 43% которых относится к промышленности, 14% - к транспорту, 8% - к топливно-энергетическому комплексу, 8% - к сфере информации и связи, 7% - к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей промышленности, 6% - к строительству, 5% - к культуре, 3% - к сфере образования.
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Глава Минстроя не исключил расширения списка системообразующих компаний
На текущий момент в общем списке системообразующих 1137 предприятий. Каждое из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе, субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
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РоссияЭкономика
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