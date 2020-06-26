Список системообразующих предприятий дополнили 222 компаниями

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гостиничные компании, культурные и образовательные учреждения, автоцентры и производители товаров первой необходимости включили в перечень системообразующих организаций России, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.

"В перечень системообразующих организаций вошли театры, филармонии, концертные организации, музеи, музеи-заповедники, гостиничные компании, автомобильные дилерские центры, производители товаров первой необходимости, организации в сфере образования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. "С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств перечень расширен 222 компаниями. В ближайшее время на сайтах отраслевых органов власти появится обновлённый перечень системообразующих организаций", - добавили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, после расширения перечень системообразующих организаций российской экономики будет включать более 1300 предприятий, 43% которых относится к промышленности, 14% - к транспорту, 8% - к топливно-энергетическому комплексу, 8% - к сфере информации и связи, 7% - к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей промышленности, 6% - к строительству, 5% - к культуре, 3% - к сфере образования.