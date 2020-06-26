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В Румынии выявили 411 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 411, до 25 697, всего с начала пандемии умерли 1579 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии выявили 411 новых случаев заражения коронавирусом

13:31 26.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 411, до 25 697, всего с начала пандемии умерли 1579 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 25 286 случаях заражения, 1565 из которых стали летальными.
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Вчера, 13:50Распространение нового коронавируса
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 25 286
"На сегодня в Румынии подтверждены 25 697 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1579 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что почти 18,2 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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