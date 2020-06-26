В Румынии выявили 411 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Румынии за сутки выросло на 411, до 25 697, всего с начала пандемии умерли 1579 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 25 286 случаях заражения, 1565 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждены 25 697 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1579 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что почти 18,2 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.