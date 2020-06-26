Белорусские правозащитники сообщили о новых делах против блогеров

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Белорусским правозащитникам стало известно о новых случаях возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями правозащитный центр " Белорусским правозащитникам стало известно о новых случаях возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями правозащитный центр " Весна ".

"Брестский блогер Сергей Петрухин доставлен в изолятор временного содержания Минска . Он, как и (блогер - ред.) Сергей Тихановский, и еще как минимум десять человек, задержан в рамках уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них" – ред.), связанной с событиями в Гродно 29 мая. В течение трех дней ему может быть предъявлено обвинение", - говорится в сообщении на сайте центра.

При этом правозащитники полагают, что арестованный на 15 суток блогер и пресс-секретарь инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской Александр Кабанов проходит по этому делу. "Правозащитникам известно, что уголовное дело возбуждено в отношении блогера Владимира Цыгановича. Статья пока выясняется", - говорится в сообщении.

Центр также отмечает, что ранее стало известно о заведенном уголовном деле в отношении администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика и слуцкого блогера Владимира Неронского. В этих случаях также идет речь о статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, в отношении Неронского возбудили уголовное дело за оскорбление в его ролике на Youtube-канале представителя власти - председателя Слуцкого райисполкома.

Как сообщают на сайте "Весны", предвыборный пикет в Гродно, который фигурирует в уголовных делах против ряда блогеров, был "мирным собранием в рамках избирательного процесса и никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было". Касательно статьи "оскорбление представителя власти", которая вменяется слуцкому блогеру, отмечается, что данные дела, по рекомендациям ОБСЕ, надо декриминализировать и рассматривать в порядке гражданского судопроизводства: данная статья влечет за собой повышенную ответственность за оскорбление именно должностных лиц по сравнению с обычными гражданами.

"Принимая во внимание это и последнее заявление министра внутренних дел, мы приходим к выводу, что уголовное преследование всех перечисленных выше блогеров носит политический характер", - говорится в сообщении. В этой связи правозащитники требуют немедленного освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам.