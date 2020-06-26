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Белорусские правозащитники сообщили о новых делах против блогеров
Белорусским правозащитникам стало известно о новых случаях возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:29
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весна
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, весна, белоруссия, в мире

Белорусские правозащитники сообщили о новых делах против блогеров

13:29 26.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
© РИА Новости / Сергей Самохин
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Милиция Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Белорусским правозащитникам стало известно о новых случаях возбуждения уголовных дел в отношении блогеров, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"Брестский блогер Сергей Петрухин доставлен в изолятор временного содержания Минска. Он, как и (блогер - ред.) Сергей Тихановский, и еще как минимум десять человек, задержан в рамках уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них" – ред.), связанной с событиями в Гродно 29 мая. В течение трех дней ему может быть предъявлено обвинение", - говорится в сообщении на сайте центра.
При этом правозащитники полагают, что арестованный на 15 суток блогер и пресс-секретарь инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской Александр Кабанов проходит по этому делу. "Правозащитникам известно, что уголовное дело возбуждено в отношении блогера Владимира Цыгановича. Статья пока выясняется", - говорится в сообщении.
Центр также отмечает, что ранее стало известно о заведенном уголовном деле в отношении администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика и слуцкого блогера Владимира Неронского. В этих случаях также идет речь о статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, в отношении Неронского возбудили уголовное дело за оскорбление в его ролике на Youtube-канале представителя власти - председателя Слуцкого райисполкома.
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Как сообщают на сайте "Весны", предвыборный пикет в Гродно, который фигурирует в уголовных делах против ряда блогеров, был "мирным собранием в рамках избирательного процесса и никаких действий, грубо нарушающих общественный порядок, не было". Касательно статьи "оскорбление представителя власти", которая вменяется слуцкому блогеру, отмечается, что данные дела, по рекомендациям ОБСЕ, надо декриминализировать и рассматривать в порядке гражданского судопроизводства: данная статья влечет за собой повышенную ответственность за оскорбление именно должностных лиц по сравнению с обычными гражданами.
"Принимая во внимание это и последнее заявление министра внутренних дел, мы приходим к выводу, что уголовное преследование всех перечисленных выше блогеров носит политический характер", - говорится в сообщении. В этой связи правозащитники требуют немедленного освобождения всех блогеров, задержанных по уголовным делам.
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В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий. Наиболее крупные акции протеста в виде "цепочек солидарности" прошли 19 июня в разных городах страны. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в минувшую пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным правозащитного центра "Весна", во время этих акций были задержаны более 360 человек.
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