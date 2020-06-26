Собянин рассказал о системе электронного голосования в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Систему электронного голосования по поправкам к конституции в Москве сделали более мощной, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.
"С учетом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, хотя у нас и другие объемы для голосования, количество людей, которые записались, плюс к этому присоединилась Нижегородская область, это тоже дополнительные технические сложности, запись через федеральный портал госуслуги - этого тоже не было. И в прошлый раз были нюансы, когда человек вывел на свой смартфон бюллетень, если за 15 минут не успевал по какой-то причине, то бюллетень исчезал, поэтому мы сделали опцию, при которой бюллетень будет висеть столько, сколько его смартфон будет включен", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.