ВТБ Капитал Инвестиции и "Магнит" запустили партнерскую программу

"Бесплатная услуга робоэдвайзор поможет грамотно сформировать диверсифицированный портфель из ценных бумаг для начинающего инвестора, будет его отслеживать и давать рекомендации по инвестиционным решениям в дальнейшем. Совершать операции и следить за своим портфелем сейчас стало очень просто – все операции выполняются в один клик в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции", и в любое время можно понять результат от сделки или по всему портфелю. Мы видим, как активно растет спрос среди населения к инвестиционным инструментам и уверены, что запуск партнерской программы позволит привлечь внимание еще большей аудитории к тем возможностям, которые дают финансовые рынки", - отметил Потапов.