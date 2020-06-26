ВТБ Капитал Инвестиции и "Магнит" запустили партнерскую программу

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) совместно с сетью магазинов "Магнит" запустили партнерскую программу, предусматривающую открытие брокерского счета, сообщает пресс-служба банка.
Предполагается, что участниками проекта могут стать более 45 миллионов человек.
"Согласно условиям промо-акции (действует по 25.05.2024 включительно), каждый держатель карты лояльности сети магазинов "Магнит" сможет получить специальные условия при открытии первого брокерского счета через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" (6+), - говорится в сообщении.
По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова, инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи.
"Бесплатная услуга робоэдвайзор поможет грамотно сформировать диверсифицированный портфель из ценных бумаг для начинающего инвестора, будет его отслеживать и давать рекомендации по инвестиционным решениям в дальнейшем. Совершать операции и следить за своим портфелем сейчас стало очень просто – все операции выполняются в один клик в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции", и в любое время можно понять результат от сделки или по всему портфелю. Мы видим, как активно растет спрос среди населения к инвестиционным инструментам и уверены, что запуск партнерской программы позволит привлечь внимание еще большей аудитории к тем возможностям, которые дают финансовые рынки", - отметил Потапов.
По данным пресс-службы банка, число активных пользователей "ВТБ Мои Инвестиции" в настоящий момент превышает 250 тысяч человек. Ежедневно через мобильное приложение совершается более 340 тысяч сделок на суммы свыше 40 миллиардов рублей.