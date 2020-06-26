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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573511807.html
Собянин пообещал "бить по рукам" тех, кто принуждает голосовать
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "бить по рукам" всех, кто принуждает голосовать по поправкам к конституции в столице. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
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конституция рф, сергей собянин, москва, общество

Собянин пообещал "бить по рукам" тех, кто принуждает голосовать

13:26 26.06.2020 (обновлено: 13:37 26.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "бить по рукам" всех, кто принуждает голосовать по поправкам к конституции в столице.
"Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам", - сказал Собянин.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общая задача - сделать так, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Он отметил, что нельзя допускать "никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
11:26Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСергей СобянинМоскваОбщество
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