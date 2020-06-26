Собянин пообещал "бить по рукам" тех, кто принуждает голосовать

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "бить по рукам" всех, кто принуждает голосовать по поправкам к конституции в столице.
"Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам", - сказал Собянин.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общая задача - сделать так, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Он отметил, что нельзя допускать "никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.