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Эксперт прокомментировал реакцию Японии на геологоразведку у Курил
Заявления властей Японии в связи с проведением российскими судами геологоразведочных работ в Охотском море не привносят ничего нового в территориальный спор или РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:25
дмитрий стрельцов
ёсихидэ суга
мгимо
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япония
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в мире
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353
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дмитрий стрельцов, ёсихидэ суга, мгимо, дмитрий песков, москва, япония, сша, в мире

Эксперт прокомментировал реакцию Японии на геологоразведку у Курил

13:25 26.06.2020
441
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Заявления властей Японии в связи с проведением российскими судами геологоразведочных работ в Охотском море не привносят ничего нового в территориальный спор или переговорный процесс между Токио и Москвой, заявил РИА Новости эксперт РСМД, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.
Ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония сделала представление России в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Японии, заявил, что Россия имеет право проводить на своей территории любые исследования.
Курильские острова
12:51
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на геологоразведку у Курил
"Заявления Суга ничего нового не привносят в территориальный спор, потому что позиция правительства Японии достаточно давно известна. Она заключается в том, что Южные Курилы являются частью японской территории и по этой причине любые действия России, связанные с этими территориями, включая проведение там каких-то работ, ведение экономической, инвестиционной деятельности, военной активности, является объектом озабоченности японских властей, и такую озабоченность они каждый раз озвучивают", - заявил эксперт.
"Но ничего нового в процесс переговоров это не привносит, так как в общем-то позиция эта достаточно давно известна и никаких новых коннотаций нынешнее заявление не имело", - добавил он.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
08:38
В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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Дмитрий СтрельцовЁсихидэ СугаМГИМОДмитрий ПесковМоскваЯпонияСШАВ мире
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