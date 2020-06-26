Эксперт прокомментировал реакцию Японии на геологоразведку у Курил

"Заявления Суга ничего нового не привносят в территориальный спор, потому что позиция правительства Японии достаточно давно известна. Она заключается в том, что Южные Курилы являются частью японской территории и по этой причине любые действия России, связанные с этими территориями, включая проведение там каких-то работ, ведение экономической, инвестиционной деятельности, военной активности, является объектом озабоченности японских властей, и такую озабоченность они каждый раз озвучивают", - заявил эксперт.