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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573511662.html
Памфилова предупредила тех, кто решит проголосовать по поправкам дважды
Тем, кто решил дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, не удастся это сделать, система их вычислит, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:32
павел лобков
мосгоризбирком
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
павел лобков, мосгоризбирком, элла памфилова, конституция рф

Памфилова предупредила тех, кто решит проголосовать по поправкам дважды

13:32 26.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Тем, кто решил дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, не удастся это сделать, система их вычислит, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"У нас здесь были вчера случаи некоторые, решили попробовать сделать попытки дважды проголосовать и традиционным образом, и через электронное голосование, но... потом об этом некоторые гордо заявили (а кто-то не заявлял) в целях попиариться. Но на самом деле, даже если бы они не заявили, им все равно бы не удалось это сделать, потому что на последнем этапе, когда начинаются всякие детали, их бы все равно вычислили, у нас то же самое было по мобильному избирателю, их все равно бы вычислили, и... все равно бы им пришлось отвечать, тут у нас система отработана, только не сразу, не моментально, но на определенном этапе это было бы вычислено", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Журналист Павел Лобков на Троекуровском кладбище Москвы перед церемонией прощания с медиаменеджером Игорем Малашенко. 18 марта 2019
12:53Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
Конституция РФ
13:14Голосование по поправкам в Конституцию
В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаКонституция РФ
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