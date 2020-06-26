https://ria.ru/20200626/1573511590.html
Премьера нового фильма Вуди Аллена пройдет на фестивале в Сан-Себастьяне
Мировая премьера фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" состоится на киносмотре в Сан-Себастьяне, сообщает THR. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:27
2020-06-26T15:27
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кристоф вальц
вуди аллен (стюарт конигсберг)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, луи гаррель, кристоф вальц, вуди аллен (стюарт конигсберг)
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости
. Мировая премьера фильма Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" состоится на киносмотре в Сан-Себастьяне, сообщает
THR.
Романтическая комедия откроет фестиваль 18 сентября, ее покажут вне конкурсной программы.
Вуди Аллен снимал картину прошлым летом там же, в Сан-Себастьяне. В ней речь идет о супружеской паре американцев. Они приезжают на фестиваль, и их "захватывает магия события, очарование города и фантазии из фильмов". В результате она заводит роман с французским режиссером, а он влюбляются в местную жительницу.
Вуди Аллен также выступил сценаристом проекта.
В ленте снимались Елена Анайя ("Чудо-женщина"), Луи Гаррель ("Офицер и шпион"), Джина Гершон ("Свой человек"), Кристоф Вальц ("Джанго освобожденный") и другие актеры.
Работы Вуди Аллена уже не первый раз открывают фестиваль в Сан-Себастьяне, в 2004 это делала его картина "Мелинда и Мелинда".
В смотре участвовали такие фильмы 84-летнего американского режиссера, как: "Манхэттен" (1979), "Зелиг" (1983), "Загадочное убийство в Манхэттене" (1993), "Матч Поинт" (2005), "Вики Кристина Барселона" (2008), "Будь что будет" (2009), "Иррациональный человек" (2015).