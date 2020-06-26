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Глава МИД Белоруссии заявил, что режим в республике "силен" и "спокоен"
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что режим в республике на фоне проходящей кампании по выборам президента "силен" и "спокоен", ситуация будет под... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:22
президентская кампания в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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президентская кампания в белоруссии, владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире

Глава МИД Белоруссии заявил, что режим в республике "силен" и "спокоен"

13:22 26.06.2020
657
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что режим в республике на фоне проходящей кампании по выборам президента "силен" и "спокоен", ситуация будет под контролем.
"Это ошибка многих сейчас внешних, внутренних (сил – ред.): все думают, что режим слаб. Все вспоминают 2010 год (президентские выборы – ред.), тогда тоже все думали, что режим слаб, а сейчас еще более слаб. Уверяю вас: режим силен, спокоен, и мы уверены в том, что ситуация будет под контролем", - заявил Макей журналистам.
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Президентская кампания в БелоруссииВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
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