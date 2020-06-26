Глава МИД Белоруссии заявил, что режим в республике "силен" и "спокоен"

"Это ошибка многих сейчас внешних, внутренних (сил – ред.): все думают, что режим слаб. Все вспоминают 2010 год (президентские выборы – ред.), тогда тоже все думали, что режим слаб, а сейчас еще более слаб. Уверяю вас: режим силен, спокоен, и мы уверены в том, что ситуация будет под контролем", - заявил Макей журналистам.