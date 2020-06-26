https://ria.ru/20200626/1573511535.html
Глава МИД Белоруссии заявил, что режим в республике "силен" и "спокоен"
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что режим в республике на фоне проходящей кампании по выборам президента "силен" и "спокоен", ситуация будет под... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:22
2020-06-26T13:22
президентская кампания в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573505367.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155496/37/1554963795_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_11369c7f054a8771c6bf2d2d3a5fce53.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире