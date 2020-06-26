СМИ: в Нидерландах задержали 21 человека после призывов к беспорядкам

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция в городе Эйндховен в Нидерландах задержала 21 человека после появившихся в соцсетях призывов к беспорядкам, сообщает в пятницу телеканал NOS.
В интернете появились посты, отсылающие к беспорядкам в Хелмонде ранее на этой неделе с подписью "Эйндховен может лучше". Также в район собирались приехать фанаты футбольного клуба с целью нарушения общественного порядка, сообщило издание Dutch News.
Муниципалитет Эйндховен выпустил указ о чрезвычайной ситуации в районе Тонгельре, запретив собрания до раннего утра пятницы. Полиция проводила патрулирование района. Задержанные нарушили запрет на собрания.
Во вторник группа из 100-150 молодых людей устроила беспорядки на улицах соседнего Хелмонда. По данным полиции, они бросали камни и петарды в полицейских. Шесть подростков в возрасте от 15 до 19 лет были арестованы.
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