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СМИ: в Нидерландах задержали 21 человека после призывов к беспорядкам
Полиция в городе Эйндховен в Нидерландах задержала 21 человека после появившихся в соцсетях призывов к беспорядкам, сообщает в пятницу телеканал NOS. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:21
эйндховен
нидерланды
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эйндховен, нидерланды, в мире

СМИ: в Нидерландах задержали 21 человека после призывов к беспорядкам

13:21 26.06.2020
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© Фото : Полиция НидерландовПолиция на месте взрыва в Амстердаме
Полиция на месте взрыва в Амстердаме
© Фото : Полиция Нидерландов
Полиция на месте взрыва в Амстердаме. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция в городе Эйндховен в Нидерландах задержала 21 человека после появившихся в соцсетях призывов к беспорядкам, сообщает в пятницу телеканал NOS.
В интернете появились посты, отсылающие к беспорядкам в Хелмонде ранее на этой неделе с подписью "Эйндховен может лучше". Также в район собирались приехать фанаты футбольного клуба с целью нарушения общественного порядка, сообщило издание Dutch News.
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Муниципалитет Эйндховен выпустил указ о чрезвычайной ситуации в районе Тонгельре, запретив собрания до раннего утра пятницы. Полиция проводила патрулирование района. Задержанные нарушили запрет на собрания.
Во вторник группа из 100-150 молодых людей устроила беспорядки на улицах соседнего Хелмонда. По данным полиции, они бросали камни и петарды в полицейских. Шесть подростков в возрасте от 15 до 19 лет были арестованы.
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