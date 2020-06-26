СМИ: в Нидерландах задержали 21 человека после призывов к беспорядкам

В Париже не допустили проведение акции в память о Флойде у посольства США

В Париже не допустили проведение акции в память о Флойде у посольства США

Муниципалитет Эйндховен выпустил указ о чрезвычайной ситуации в районе Тонгельре, запретив собрания до раннего утра пятницы. Полиция проводила патрулирование района. Задержанные нарушили запрет на собрания.

Во вторник группа из 100-150 молодых людей устроила беспорядки на улицах соседнего Хелмонда. По данным полиции, они бросали камни и петарды в полицейских. Шесть подростков в возрасте от 15 до 19 лет были арестованы.