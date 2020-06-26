https://ria.ru/20200626/1573511406.html
Крым возобновил автобусные перевозки с другими регионами
Регулярное пассажирское транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России, прекращенное ранее в целях недопущения распространения коронавируса,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:20
2020-06-26T13:20
республика крым
общество
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республика крым
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Регулярное пассажирское транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России, прекращенное ранее в целях недопущения распространения коронавируса, восстановлено, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтотранс".
Автобусные перевозки были полностью приостановлены в конце марта из-за коронавируса. При этом во второй половине мая автобусы вышли в рейсы, но только в пределах Крыма.
"С 26 июня от автовокзалов предприятия "Крымавтотранс" восстанавливаются межрегиональные перевозки по регулярным автобусным маршрутам", - говорится в сообщении.
В частности, стартует перевозка пассажиров по маршрутам: Ялта
– Москва
, Севастополь
– Ставрополь, Севастополь – Астрахань, Севастополь – Волгоград.
"Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков", - подчеркнули в пресс-службе.
На 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищ, Шуи и Геленджика.
При этом в пресс-службе напомнили, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, в соответствии с которым при нахождении в здании и на территории автостанций и транспорте общего пользования все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В кассовых зонах и в местах ожидания пассажирского транспорта рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.