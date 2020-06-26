​Крым возобновил автобусные перевозки с другими регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Регулярное пассажирское транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России, прекращенное ранее в целях недопущения распространения коронавируса, восстановлено, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтотранс".

Автобусные перевозки были полностью приостановлены в конце марта из-за коронавируса. При этом во второй половине мая автобусы вышли в рейсы, но только в пределах Крыма.

"С 26 июня от автовокзалов предприятия "Крымавтотранс" восстанавливаются межрегиональные перевозки по регулярным автобусным маршрутам", - говорится в сообщении.

Москва, В частности, стартует перевозка пассажиров по маршрутам: Ялта Севастополь – Ставрополь, Севастополь – Астрахань, Севастополь – Волгоград.

"Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков", - подчеркнули в пресс-службе.

На 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищ, Шуи и Геленджика.