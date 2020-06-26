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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573511299.html
Схиигумен Сергий не намерен уходить из РПЦ в раскол, заявил его соратник
Отрицавший коронавирус схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) хоть и не принял решение Екатеринбургской епархии о запрете в служении и переводе из... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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схиигумен сергий (николай романов)
русская православная церковь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, youtube, схиигумен сергий (николай романов), русская православная церковь, общество

Схиигумен Сергий не намерен уходить из РПЦ в раскол, заявил его соратник

13:20 26.06.2020 (обновлено: 14:10 26.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Отрицавший коронавирус схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) хоть и не принял решение Екатеринбургской епархии о запрете в служении и переводе из Среднеуральского монастыря в другую обитель, но покидать Русскую православную церковь не намерен, заявил РИА Новости один из ближайших соратников священнослужителя Всеволод Могучев.
Церковный суд Екатеринбургской епархии 26 июня перенес на 3 июля заседание по делу схиигумена Сергия и постановил вызвать его повесткой. Сам клирик в пятницу не явился, назвав все решения епархии относительно него неканоничными. В своем последнем обращении к сторонникам, опубликованном на YouTube, он заявил о том, что "внешние силы" якобы хотят "уничтожить русский народ", а "главный враг в России" для них - Русская православная церковь. Некоторые СМИ интерпретировали эти слова схиигумена как "РПЦ - главный враг в России", вследствие чего он уходит в раскол.
"Отец Сергий не планирует выходить из лона Русской православной церкви", - сказал Могучев.
По его словам, схиигумен ни с кем и не конфликтовал. Касательно реакции монаха и его сторонников на предстоящее решение церковного суда епархии Могучев сказал следующее: "Будет день - будет пища, посмотрим по факту".
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 14:52Религия и мировоззрение
Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
В свою очередь в епархии назвали поведение схиигумена Сергия, который отказался подчиняться церковным указам, "нарушением священнической присяги" и призвали его покаяться. Там напомнили, что после запрета на служение все совершенные им таинства считаются недействительными. Несмотря на это сам схиигумен, как отмечает Могучев, продолжает служить литургию и совершать исповедь в Среднеуральском монастыре, где вместе с ним, как утверждает его сторонник, находятся 523 человека.
Сейчас, отметил Могучев, монастырь живет "прежней жизнью", туда пускают паломников, но доступ журналистов в последнюю неделю ограничен.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
17 июня, 22:29Сказано в эфире
Схиигумен Сергий Романов захватил женский монастырь. Что происходит?В РПЦ разразился скандал. Схиигумен Сергий (Романов), захватил Среднеуральский женский монастырь. Ранее отец Сергий, по решению церковного суда, был отстранён от служения. Решение было принято на основе проповедей схиигумена, в которых он называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеYouTubeСхиигумен Сергий (Николай Романов)Русская православная церковьОбщество
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