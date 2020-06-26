Схиигумен Сергий не намерен уходить из РПЦ в раскол, заявил его соратник

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Отрицавший коронавирус схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) хоть и не принял решение Екатеринбургской епархии о запрете в служении и переводе из Среднеуральского монастыря в другую обитель, но покидать Русскую православную церковь не намерен, заявил РИА Новости один из ближайших соратников священнослужителя Всеволод Могучев.

Церковный суд Екатеринбургской епархии 26 июня перенес на 3 июля заседание по делу схиигумена Сергия и постановил вызвать его повесткой. Сам клирик в пятницу не явился, назвав все решения епархии относительно него неканоничными. В своем последнем обращении к сторонникам, опубликованном на YouTube, он заявил о том, что "внешние силы" якобы хотят "уничтожить русский народ", а "главный враг в России" для них - Русская православная церковь. Некоторые СМИ интерпретировали эти слова схиигумена как "РПЦ - главный враг в России", вследствие чего он уходит в раскол.

"Отец Сергий не планирует выходить из лона Русской православной церкви", - сказал Могучев.

По его словам, схиигумен ни с кем и не конфликтовал. Касательно реакции монаха и его сторонников на предстоящее решение церковного суда епархии Могучев сказал следующее: "Будет день - будет пища, посмотрим по факту".

В свою очередь в епархии назвали поведение схиигумена Сергия, который отказался подчиняться церковным указам, "нарушением священнической присяги" и призвали его покаяться. Там напомнили, что после запрета на служение все совершенные им таинства считаются недействительными. Несмотря на это сам схиигумен, как отмечает Могучев, продолжает служить литургию и совершать исповедь в Среднеуральском монастыре, где вместе с ним, как утверждает его сторонник, находятся 523 человека.

Сейчас, отметил Могучев, монастырь живет "прежней жизнью", туда пускают паломников, но доступ журналистов в последнюю неделю ограничен.

Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.