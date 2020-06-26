https://ria.ru/20200626/1573511219.html
Движение поездов в Калининград возобновится в особом режиме
Поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга будут следовать транзитом через Литву и Белоруссию без посадки и высадки пассажиров в этих странах, сообщили... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:55
2020-06-26T13:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ржд, белоруссия, литва, калининград