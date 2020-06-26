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Движение поездов в Калининград возобновится в особом режиме
Поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга будут следовать транзитом через Литву и Белоруссию без посадки и высадки пассажиров в этих странах, сообщили... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:59
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, ржд, белоруссия, литва, калининград

Движение поездов в Калининград возобновится в особом режиме

13:55 26.06.2020 (обновлено: 13:59 26.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд Москва-Калининград
Поезд Москва-Калининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Поезда в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга будут следовать транзитом через Литву и Белоруссию без посадки и высадки пассажиров в этих странах, сообщили РЖД.
РЖД отменили пассажирские поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в начале апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в пятницу сообщил РИА Новости, что железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля. РЖД позднее подтвердили эту дату.
"При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки – посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
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