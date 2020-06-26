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В Крыму прокомментировали слова Порошенко о полуострове
Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал бредовой идеей заявление бывшего президента Украины Петра... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:17
альберт кангиев
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альберт кангиев, россия, петр порошенко, киев, украина, в мире

В Крыму прокомментировали слова Порошенко о полуострове

13:17 26.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал бредовой идеей заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе вернуть полуостров.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Представителей украинской власти часто посещают бредовые идеи насчёт Крыма. Уверен, что после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации о неизменности российских границ, все инсинуации и спекуляции насчёт статуса Крыма отпадут сами собой", - сказал РИА Новости Кангиев.
При этом, по его словам, за высказывания, посягающие на территориальную целостность России, необходимо привлекать к ответственности.
"Подобные заявления должны получить свою оценку, чтобы раз и навсегда пресечь спекуляции украинских политиков вокруг российского статуса Крыма", - подчеркнул Кангиев.
Наталья Поклонская
11:33
Поклонская прокомментировала слова Порошенко про Крым
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Альберт КангиевРоссияПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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