В Крыму прокомментировали слова Порошенко о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал бредовой идеей заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе вернуть полуостров.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Представителей украинской власти часто посещают бредовые идеи насчёт Крыма. Уверен, что после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации о неизменности российских границ, все инсинуации и спекуляции насчёт статуса Крыма отпадут сами собой", - сказал РИА Новости Кангиев.
При этом, по его словам, за высказывания, посягающие на территориальную целостность России, необходимо привлекать к ответственности.
"Подобные заявления должны получить свою оценку, чтобы раз и навсегда пресечь спекуляции украинских политиков вокруг российского статуса Крыма", - подчеркнул Кангиев.