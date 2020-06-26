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В Свердловской области умерли три пациента с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 85 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, первоуральск, ревда, артемовский, происшествия

В Свердловской области умерли три пациента с коронавирусом

13:16 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 85 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 85", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе выявлено 193 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Артемовского городского округа, Первоуральска, Ревды, Ивдельского, Невьянского городских округов, Нижнего Тагила, Режевского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысертского, Туринского, Шалинского городских округов.
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Всего в области зарегистрировано 11 877 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 131 госпитализированного оценивается как тяжелое, 108 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 636. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 290 человек. Всего уральские врачи вылечили 6786 пациентов, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПервоуральскРевдаАртемовскийПроисшествия
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