В Свердловской области умерли три пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, всего умерли 85 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 85", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе выявлено 193 новых случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Артемовского городского округа, Первоуральска, Ревды, Ивдельского, Невьянского городских округов, Нижнего Тагила, Режевского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысертского, Туринского, Шалинского городских округов.
Всего в области зарегистрировано 11 877 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 131 госпитализированного оценивается как тяжелое, 108 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 636. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 290 человек. Всего уральские врачи вылечили 6786 пациентов, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.