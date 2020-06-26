https://ria.ru/20200626/1573510995.html
Эксперт рассказала, нужно ли пользоваться косметикой летом
В летний период на кожу лица необходимо наносить крем легкой текстуры, минеральную пудру, а также обязательно использовать декоративную косметику, поскольку она РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:15
2020-06-26T13:15
здоровье
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_34246b0b8b0fcb9568eb8c44b9c3190c.jpg
https://ria.ru/20200413/1569946583.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_34246b0b8b0fcb9568eb8c44b9c3190c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_21689ad292c88a20aafd23f46433ec06.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_2e63be19d92a5a297b1d1a69dc30cdf7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
В летний период на кожу лица необходимо наносить крем легкой текстуры, минеральную пудру, а также обязательно использовать декоративную косметику, поскольку она защищает эпидермис от пыли, грязи, пыльцы и различных нежелательных химических элементов, которые могут содержаться в атмосфере, рассказала РИА Новости главный внештатный косметолог Московской области
Наталия Махнева.
"В летний период необходимо использовать крема легкой текстуры и обязательно декоративную косметику, поскольку она защищает кожу лица от различных химических веществ и загрязнений. Если этой защиты нет, то на кожу будет попадать грязь, пыльца, нежелательные микроэлементы, содержащиеся, например, в автомобильных выхлопных газах. Накладывать только тонкий слой тонального крема и желательно припудривать минеральной пудрой, она отлично питает кожу лица. Что касается туши, легкого дневного макияжа – пожалуйста. Это не повредит коже лица", - считает Махнева.
Она отметила, что также в жаркую погоду желательно использовать термальную воду и специальные салфетки, которые снимают излишки жира с кожи лица. Полезны в применении будут и увлажняющие крема, молочко, сыворотки. Однако эксперт рекомендует применять эти средства перед сном, чтобы за ночь кожа успела обогатиться полезными и питательными минералами.
"Снимать косметику лучше специальными средствами. Очень хорошо идёт пенка – она нежная и увлажняющая. Ни в коем случае не нужно агрессивно вытирать лицо полотенцем – это может привести к ранним морщинам", - заключила специалист.