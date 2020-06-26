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Эксперт рассказала, нужно ли пользоваться косметикой летом
В летний период на кожу лица необходимо наносить крем легкой текстуры, минеральную пудру, а также обязательно использовать декоративную косметику, поскольку она РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:15
здоровье
московская область (подмосковье)
общество
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здоровье, московская область (подмосковье), общество

Эксперт рассказала, нужно ли пользоваться косметикой летом

13:15 26.06.2020
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CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика
CC0 / Ichigo121212 /
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В летний период на кожу лица необходимо наносить крем легкой текстуры, минеральную пудру, а также обязательно использовать декоративную косметику, поскольку она защищает эпидермис от пыли, грязи, пыльцы и различных нежелательных химических элементов, которые могут содержаться в атмосфере, рассказала РИА Новости главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева.
"В летний период необходимо использовать крема легкой текстуры и обязательно декоративную косметику, поскольку она защищает кожу лица от различных химических веществ и загрязнений. Если этой защиты нет, то на кожу будет попадать грязь, пыльца, нежелательные микроэлементы, содержащиеся, например, в автомобильных выхлопных газах. Накладывать только тонкий слой тонального крема и желательно припудривать минеральной пудрой, она отлично питает кожу лица. Что касается туши, легкого дневного макияжа – пожалуйста. Это не повредит коже лица", - считает Махнева.
Она отметила, что также в жаркую погоду желательно использовать термальную воду и специальные салфетки, которые снимают излишки жира с кожи лица. Полезны в применении будут и увлажняющие крема, молочко, сыворотки. Однако эксперт рекомендует применять эти средства перед сном, чтобы за ночь кожа успела обогатиться полезными и питательными минералами.
"Снимать косметику лучше специальными средствами. Очень хорошо идёт пенка – она нежная и увлажняющая. Ни в коем случае не нужно агрессивно вытирать лицо полотенцем – это может привести к ранним морщинам", - заключила специалист.
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ЗдоровьеМосковская область (Подмосковье)Общество
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