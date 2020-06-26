Почти половина россиян против прививки от COVID-19, показал опрос

"А в принципе, если бы появилась качественная вакцина, Вы бы хотели или не хотели сделать прививку от коронавируса: 44% от всех опрошенных хотели бы, 50% - не хотели бы, 6% - затрудняюсь ответить", - следует из документа.

При этом больше всего о нежелании делать прививку заявили россияне в возрасте 31 – 45 лет (64%), 18-30 лет (51%). Среди причин опрошенные назвали недоверие качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Изо всех людей, принявших участие в опросе, большинство (29%) ждут вакцину уже в этом году, 19% - в первой половине 2021 года и 10% - во второй. Меньше всего респондентов – 9% - убеждены, что вакцина не появится раньше 2022 года, а 14% и вовсе считают, что лекарства так и не будет. Однако около половины респондентов уверены, что российская вакцина будет хорошего качества.