Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573510835.html
Почти половина россиян против прививки от COVID-19, показал опрос
Примерно 50% опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, говорится в социологическом бюллетене фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_0:1:1999:1125_1400x0_80_0_0_eb7b737473774b8e11f7831a39d33d5f.jpg
https://ria.ru/20200626/1573498046.html
Недоверие к вакцинации - верный признак невежественности!
16
Ответы кардинально изменятся, если, например, будет введена необходимость вакцинации для выезда за рубеж.
11
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_0:1:1999:1125_1400x0_80_0_0_eb7b737473774b8e11f7831a39d33d5f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_222:0:1999:1333_1400x0_80_0_0_7dd58a21c0844859194a03a228bf0c44.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_666:0:1999:1333_1400x0_80_0_0_efbeda2eda92195d0cb738148a0d959f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, фонд "общественное мнение"

Почти половина россиян против прививки от COVID-19, показал опрос

13:13 26.06.2020
814
© Depositphotos / photography33Прививка
Прививка
© Depositphotos / photography33
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Примерно 50% опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, говорится в социологическом бюллетене фонда "Общественное мнение".
"А в принципе, если бы появилась качественная вакцина, Вы бы хотели или не хотели сделать прививку от коронавируса: 44% от всех опрошенных хотели бы, 50% - не хотели бы, 6% - затрудняюсь ответить", - следует из документа.
При этом больше всего о нежелании делать прививку заявили россияне в возрасте 31 – 45 лет (64%), 18-30 лет (51%). Среди причин опрошенные назвали недоверие качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Изо всех людей, принявших участие в опросе, большинство (29%) ждут вакцину уже в этом году, 19% - в первой половине 2021 года и 10% - во второй. Меньше всего респондентов – 9% - убеждены, что вакцина не появится раньше 2022 года, а 14% и вовсе считают, что лекарства так и не будет. Однако около половины респондентов уверены, что российская вакцина будет хорошего качества.
"Как вам кажется, российская вакцина от коронавируса, появление которой ожидается осенью этого года, будет хорошего или плохого качества? Хорошего - 48%, 20% - плохого и 31% - затрудняюсь ответить", - говорится в опросе.
Всероссийский телефонный опрос проводился с 19–21 июня, в котором приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса
10:05Распространение нового коронавируса
Доброволец рассказал, что вакцина от коронавируса повышает аппетит
18303710
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФонд "Общественное мнение"
Популярные комментарии
Недоверие к вакцинации - верный признак невежественности!
26 июня, 13:24
Руслан Тлеуж
600028
Ответы кардинально изменятся, если, например, будет введена необходимость вакцинации для выезда за рубеж.
26 июня, 13:15
Von Stirliz
701102
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Наручники
Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
Лента новостейМолния