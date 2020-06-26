https://ria.ru/20200626/1573510835.html
Почти половина россиян против прививки от COVID-19, показал опрос
Примерно 50% опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, говорится в социологическом бюллетене фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:13
2020-06-26T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
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https://ria.ru/20200626/1573498046.html
Руслан Тлеуж
Недоверие к вакцинации - верный признак невежественности!
16
Von Stirliz
Ответы кардинально изменятся, если, например, будет введена необходимость вакцинации для выезда за рубеж.
11
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390525_0:1:1999:1125_1400x0_80_0_0_eb7b737473774b8e11f7831a39d33d5f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, фонд "общественное мнение"
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Примерно 50% опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, говорится в социологическом бюллетене фонда "Общественное мнение"
.
"А в принципе, если бы появилась качественная вакцина, Вы бы хотели или не хотели сделать прививку от коронавируса: 44% от всех опрошенных хотели бы, 50% - не хотели бы, 6% - затрудняюсь ответить", - следует из документа.
При этом больше всего о нежелании делать прививку заявили россияне в возрасте 31 – 45 лет (64%), 18-30 лет (51%). Среди причин опрошенные назвали недоверие качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Изо всех людей, принявших участие в опросе, большинство (29%) ждут вакцину уже в этом году, 19% - в первой половине 2021 года и 10% - во второй. Меньше всего респондентов – 9% - убеждены, что вакцина не появится раньше 2022 года, а 14% и вовсе считают, что лекарства так и не будет. Однако около половины респондентов уверены, что российская вакцина будет хорошего качества.
"Как вам кажется, российская вакцина от коронавируса, появление которой ожидается осенью этого года, будет хорошего или плохого качества? Хорошего - 48%, 20% - плохого и 31% - затрудняюсь ответить", - говорится в опросе.
Всероссийский телефонный опрос проводился с 19–21 июня, в котором приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.