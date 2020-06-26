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Премьеры Белоруссии и России обсудили по телефону график встреч
Премьер Белоруссии Роман Головченко и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин обсудили во время телефонного разговора график ближайших двусторонних встреч, а... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:12
2020-06-26T14:37
союзное государство
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, политика
МИНСК, 26 июн – РИА Новости.
Премьер Белоруссии Роман Головченко
и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин
обсудили во время телефонного разговора график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации
Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Белорусский совмин отмечает, что "стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений".
По данным пресс-службы, "главы правительств отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС".
"Все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры", - подчеркнули в белорусском правительстве.
Головченко и Мишустин обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества, соответствующие поручения по активизации взаимодействия будут даны ведомствам двух стран, сообщили в совмине.
По данным пресс-службы, Головченко также поблагодарил своего российского коллегу за поздравление по случаю назначения его на должность премьера Белоруссии, которое состоялось в начале июня.