Премьеры Белоруссии и России обсудили по телефону график встреч

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Премьер Премьер Белоруссии Роман Головченко и председатель кабмина РФ Михаил Мишустин обсудили во время телефонного разговора график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.

"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Белорусский совмин отмечает, что "стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений".

По данным пресс-службы, "главы правительств отметили положительную динамику реализации раннее достигнутых договоренностей, в том числе по изменению условий российского кредита на возведение БелАЭС".

"Все необходимые решения приняты и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры", - подчеркнули в белорусском правительстве.

Головченко и Мишустин обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества, соответствующие поручения по активизации взаимодействия будут даны ведомствам двух стран, сообщили в совмине.