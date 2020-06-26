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https://ria.ru/20200626/1573510739.html
Бибер подал иск против обвиняющих его в изнасиловании, сообщили СМИ
Канадский певец Джастин Бибер подал в суд иск о клевете на 20 миллионов долларов против двух пользователей социальных сетей, обвиняющих его в изнасиловании,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:45
культура
джастин бибер
нью-йорк (город)
техас
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джастин бибер, нью-йорк (город), техас, в мире

Бибер подал иск против обвиняющих его в изнасиловании, сообщили СМИ

13:11 26.06.2020 (обновлено: 13:45 26.06.2020)
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Певец Джастин Бибер. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер подал в суд иск о клевете на 20 миллионов долларов против двух пользователей социальных сетей, обвиняющих его в изнасиловании, сообщает портал TMZ.
Ранее стало известно, что двое пользователей социальных сетей обвинили Джастина Бибера в изнасилованиях в 2014 и 2015 годах. Одна из девушек, личности которых пока неизвестны, утверждала, что певец изнасиловал ее в номере отеля Four Seasons в штате Техас в марте 2014 года после музыкального фестиваля South by Southwest, в котором он принимал участие. Музыкант утверждает, что в это время он не останавливался в указанном отеле, заявляя, что у него имеются доказательства. Еще одна девушка обвиняет Бибера в домогательствах в отеле в Нью-Йорке в мае 2015 года во время проведения бала Института костюма Met Gala. Эти обвинения музыкант также опровергает.
Певец Джастин Бибер, рэп-исполнитель Tekashi 6ix9ine и певица Ариана Гранде
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Канадский певец предполагает, что эти страницы в соцсетях могут принадлежать одному человеку, отмечает портал. Певец также допускает, что целью обвинений является разрушение его репутации, а также привлечение внимания.
Согласно документам, поступившим в распоряжение TMZ, в иске на 20 миллионов долларов, по более чем 10 миллионов долларов за каждое обвинение, Джастин Бибер называет заявления пользователей сосцетей об изнасиловании "фактически невозможными", "возмутительными" и "сфабрикованной ложью".
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КультураДжастин БиберНью-Йорк (город)ТехасВ мире
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