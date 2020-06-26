Бибер подал иск против обвиняющих его в изнасиловании, сообщили СМИ

Ранее стало известно, что двое пользователей социальных сетей обвинили Джастина Бибера в изнасилованиях в 2014 и 2015 годах. Одна из девушек, личности которых пока неизвестны, утверждала, что певец изнасиловал ее в номере отеля Four Seasons в штате Техас в марте 2014 года после музыкального фестиваля South by Southwest, в котором он принимал участие. Музыкант утверждает, что в это время он не останавливался в указанном отеле, заявляя, что у него имеются доказательства. Еще одна девушка обвиняет Бибера в домогательствах в отеле в Нью-Йорке в мае 2015 года во время проведения бала Института костюма Met Gala. Эти обвинения музыкант также опровергает.