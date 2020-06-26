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Эксперт рассказал, кого затронет новый ГОСТ о праворульных машинах
Межгосударственный стандарт, который ужесточит правила сертификации ввозимых автомобилей с правым рулем, повлияет на сроки и стоимость оформления машин, в том... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T19:48
авто
приморский край
экономика
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авто, приморский край, экономика

Эксперт рассказал, кого затронет новый ГОСТ о праворульных машинах

13:11 26.06.2020 (обновлено: 19:48 26.06.2020)
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© Depositphotos / ivylingpyВождение праворульной машины
Вождение праворульной машины
© Depositphotos / ivylingpy
Вождение праворульной машины. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Межгосударственный стандарт, который ужесточит правила сертификации ввозимых автомобилей с правым рулем, повлияет на сроки и стоимость оформления машин, в том числе и легковых, рассказал РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Ранее предполагалась с 1 июля ужесточить нормы ввоза, постановки на учет и дальнейшей эксплуатации автомобилей и спецтехники с правым рулем согласно ГОСТу 33670-2015. Но, как сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии, начало применения этого межгосударственного стандарта перенесли на год: на 1 июля 2021-го.
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"В ГОСТе указано, что машины должны проходить дополнительные экспертизы и испытания. В итоге будет выдаваться сертификат соответствия. Подразумевается, что будут созданы специализированные площадки, чтобы проводить эти осмотры. Думаю, это повлияет на время оформления соответствующих документов, чтобы можно было транспортное средство использовать на территории России, а также это — дополнительная плата", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что этот ГОСТ скажется и на владельцах праворульных авто. "Почти вся японская техника — с правым рулем, но их в основном используют частники. Европейская техника и грузовики — с левым рулем, и крупные компании в основном закупают европейские Volvo. Длинномеры — автопоезда — преобладают американские, тоже с левым рулем, и европейские", — пояснил Куприянов.
По его словам, если сроки оформления техники и машин затянутся, то увеличится время хранения на таможенных складах, а это приведет к дополнительным расходам. Кроме того, с ростом расходов могут столкнуться предприниматели на Дальнем Востоке, так как многие сегменты их деятельности будут значительно зависеть от того, как станут исполнять этот ГОСТ на местах.
Аналитик одной из крупнейших в России баз объявлений о продажах автомашин Drom.ru Игорь Олейников рассказал РИА Новости, что, по его оценкам, новые требования ГОСТа прибавят около 30 тысяч рублей к стоимости ввозимого автомобиля. При этом он отметил, что в последнее время ввоз праворульных автомобилей в Россию сокращается.
"В 2019 году по сравнению с 2014 годом число предложений машин с правым рулем на Drom.ru сократилось на 20 процентов. Согласно данным сайта японской таможни, в 2008 году в Россию привезли 517 тысяч подержанных автомобилей, в 2019-м — всего 76 тысяч", — добавил Олейников.
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