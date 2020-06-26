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В РВИО рассказали, когда может появиться звание генералиссимуса в России
Звание генералиссимус вновь появится в России только в случае большой войны, сейчас в нем потребности нет, заявил РИА Новости главный специалист научного отдела РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:25
родион малиновский
российское военно-историческое общество (рвио)
вооруженные силы рф
иосиф сталин (джугашвили)
константин рокоссовский
ссср
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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родион малиновский, российское военно-историческое общество (рвио), вооруженные силы рф, иосиф сталин (джугашвили), константин рокоссовский, ссср, общество

В РВИО рассказали, когда может появиться звание генералиссимуса в России

13:10 26.06.2020 (обновлено: 13:25 26.06.2020)
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© РИА Новости / Федор КисловГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
© РИА Новости / Федор Кислов
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Звание генералиссимус вновь появится в России только в случае большой войны, сейчас в нем потребности нет, заявил РИА Новости главный специалист научного отдела РВИО Денис Шполянский.
Звание генералиссимус было отменено после Октябрьской революции и вновь введено 75 лет назад, 26 июня 1945 года, указом президиума Верховного совета СССР.
"После Великой Отечественной Советский Союз по-настоящему большой войны не вел, поэтому в громком присвоении военачальникам потребности не было. Это звание Советской Армии даже не перешло в Российскую Федерацию в 1993 году, таким образом подчёркивались мирные намерения страны и отказ от милитаризации. Сейчас в России нет даже маршалов, а чтобы появился генералиссимус, нужна большая война", - сказал Шполянский.
Историк отметил, что во время Великой Отечественной войны выдвинулось большое количество военачальников, "к концу войны наиболее значимым было присвоено звание маршала, в 1943 году маршалом Советского Союза стал и Иосиф Сталин".
"Именно чтобы подчеркнуть особые заслуги Сталина, выделить его из плеяды выдающихся военачальников, и было введено звание генералиссимуса Советского Союза. И на следующий день, 27 июня, оно было ему присвоено", - напомнил Шполянский.
Герман Геринг
20 июня, 03:51
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Эксперт рассказал исторический анекдот: Сталин долго отказывался от звания генералиссимуса, и на одном из совещаний Константин Рокоссовский ему сказал: "Вы маршал, и я маршал. Вы меня наказать не сможете!"
Предложение учредить новое звание и присвоить его Сталину "за выдающееся руководство боевыми операциями", приведшее к победе над фашистской Германией, подписала группа военачальников, в том числе Георгий Жуков, Рокоссовский, Александр Василевский, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков, Иван Баграмян, сообщил эксперт РВИО.
Форма и знаки различия генералиссимуса Советского Союза при жизни Сталина не были официально утверждены. В одном из вариантов мундир украшался золотыми эполетами с гербом СССР и звездой в венке из дубовых листьев, он сейчас хранится в Центральном музее ВС РФ.
Первым генералиссимусом России стал воевода Алексей Шеин (1662-1700), это звание было пожаловано ему Петром I 28 июня 1696 года за успешные действия во втором Азовском походе. Официально звание генералиссимуса в России было введено Воинским уставом 1716 года. Генералиссимусами также были сподвижник Петра I Александр Меньшиков (1673-1729), отец императора Ивана VI принц Антон Ульрих Брауншвейгский (1714-1774) и полководец Александр Суворов (1729-1800).
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Родион МалиновскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вооруженные силы РФИосиф Сталин (Джугашвили)Константин РокоссовскийСССРОбщество
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