В РВИО рассказали, когда может появиться звание генералиссимуса в России

"После Великой Отечественной Советский Союз по-настоящему большой войны не вел, поэтому в громком присвоении военачальникам потребности не было. Это звание Советской Армии даже не перешло в Российскую Федерацию в 1993 году, таким образом подчёркивались мирные намерения страны и отказ от милитаризации. Сейчас в России нет даже маршалов, а чтобы появился генералиссимус, нужна большая война", - сказал Шполянский.