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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573510423.html
В Иране за сутки выявили около 2,6 тысячи новых случаев коронавируса
Около 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Иране за сутки, скончались 109 человек, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:06
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране за сутки выявили около 2,6 тысячи новых случаев коронавируса

13:06 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Около 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Иране за сутки, скончались 109 человек, сообщил минздрав страны.
Согласно релизу, опубликованному информационным порталом правительства страны, за прошедшие сутки в стране удалось выявить 2628 новых случаев заражения COVID-19, скончались 109 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 217 724, жертв – 10 239. При этом на данный момент выздоровели не менее 177 852 человек.
В Иране уже почти две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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