Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573510391.html
Песков переадресовал вопрос о голосовании россиян из ЛНР и ДНР в ЦИК
Ситуацию с голосованием по поправкам в конституцию жителей ЛНР и ДНР, имеющих российские паспорта, в связи с санитарным аспектом из-за пандемии, следует... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:05
голосование по поправкам в конституцию
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:218:3251:2047_1400x0_80_0_0_426dd0cde621a3f7fea58a78a4f5f420.jpg
https://ria.ru/20200626/1573509682.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:218:3251:2047_1400x0_80_0_0_426dd0cde621a3f7fea58a78a4f5f420.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_261:0:2990:2047_1400x0_80_0_0_9f15382da40f2d4126d8a06b6ba7cac2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_602:0:2649:2047_1400x0_80_0_0_adf567213c167b4f3094d2de4d1fc6f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков

Песков переадресовал вопрос о голосовании россиян из ЛНР и ДНР в ЦИК

13:05 26.06.2020
292
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуацию с голосованием по поправкам в конституцию жителей ЛНР и ДНР, имеющих российские паспорта, в связи с санитарным аспектом из-за пандемии, следует пояснить в ЦИК, но граждане РФ имеют право на волеизъявление, где бы они ни проживали, заявил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков
"Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все-таки о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда, он функционирует, однако какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, как могут жители ЛНР и ДНР с российскими паспортами приехать на территорию РФ голосовать по поправкам в Конституцию, учитывая тот факт, что границы России формально закрыты.
Журналист Павел Лобков на Троекуровском кладбище Москвы перед церемонией прощания с медиаменеджером Игорем Малашенко. 18 марта 2019
12:53Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
Песков добавил, что, естественно, граждане России, в каких бы странах они ни проживали, имеют право на голосование. "Это вполне нормально. Здесь только санитарный аспект, но наверное, это лучше узнать в избирательной комиссии", - отметил Песков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
910000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Песков
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Государственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Схиигумен Сергий
Епархиальный суд перенес на 3 июля рассмотрение дела схиигумена Сергия
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
В РВИО рассказали, когда может появиться звание генералиссимуса в России
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
Лента новостейМолния