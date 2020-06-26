Песков переадресовал вопрос о голосовании россиян из ЛНР и ДНР в ЦИК

"Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все-таки о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда, он функционирует, однако какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, как могут жители ЛНР и ДНР с российскими паспортами приехать на территорию РФ голосовать по поправкам в Конституцию, учитывая тот факт, что границы России формально закрыты.