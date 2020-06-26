https://ria.ru/20200626/1573510391.html
Песков переадресовал вопрос о голосовании россиян из ЛНР и ДНР в ЦИК
Ситуацию с голосованием по поправкам в конституцию жителей ЛНР и ДНР, имеющих российские паспорта, в связи с санитарным аспектом из-за пандемии, следует... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:05
2020-06-26T13:05
голосование по поправкам в конституцию
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Ситуацию с голосованием по поправкам в конституцию жителей ЛНР
и ДНР
, имеющих российские паспорта, в связи с санитарным аспектом из-за пандемии, следует пояснить в ЦИК, но граждане РФ имеют право на волеизъявление, где бы они ни проживали, заявил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков
"Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все-таки о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда, он функционирует, однако какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, как могут жители ЛНР и ДНР с российскими паспортами приехать на территорию РФ голосовать по поправкам в Конституцию, учитывая тот факт, что границы России формально закрыты.
Песков добавил, что, естественно, граждане России, в каких бы странах они ни проживали, имеют право на голосование. "Это вполне нормально. Здесь только санитарный аспект, но наверное, это лучше узнать в избирательной комиссии", - отметил Песков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.