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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573510303.html
Епархиальный суд перенес на 3 июля рассмотрение дела схиигумена Сергия
Церковный суд Екатеринбургской епархии в пятницу перенес на 3 июля рассмотрение деятельности Сергия (Николая Романова), проклявшего закрывающих храмы в период... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:03
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
происшествия
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353
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схиигумен сергий (николай романов), происшествия

Епархиальный суд перенес на 3 июля рассмотрение дела схиигумена Сергия

13:03 26.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии в пятницу перенес на 3 июля рассмотрение деятельности Сергия (Николая Романова), проклявшего закрывающих храмы в период пандемии коронавируса и запрещенного после этого в священнослужении, из-за его неявки, сообщил журналистам председатель церковного суда Николай Малето.
Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание сегодня клирик не явился.
"Назначить следующее заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия Романова через неделю, на 3 июля 2020 года. Вызвать схиигумена Сергия Романова на это заседание повесткой", - сказал отец Николай.
Он добавил, что суд выражает сожаление, что Сергий проявил непослушание и несмирение, а также призвал его еще раз к исполнению монашеских обетов и священнической присяги.
Ранее клирик заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
23 июня, 13:10Религия и мировоззрение
Отрицавший COVID-19 схиигумен рассказал, что получил сан, имея судимость
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Происшествия
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