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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200626/1573510220.html
Почти 3,6 миллиона москвичей смотрели трансляцию парада Победы
Почти 3,6 миллиона москвичей посмотрели прямую трансляцию военного парада на Красной площади, охват составил 30,1%, сообщили РИА Новости в Mediascope. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:02
75 лет великой победы
парад победы
москва
медиа - общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415591_0:120:3216:1929_1400x0_80_0_0_0f1c27e51d826746665661cd69139041.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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парад победы, москва, медиа - общество

Почти 3,6 миллиона москвичей смотрели трансляцию парада Победы

13:02 26.06.2020
857
© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Почти 3,6 миллиона москвичей посмотрели прямую трансляцию военного парада на Красной площади, охват составил 30,1%, сообщили РИА Новости в Mediascope.
В Москве, по данным Mediascope, суммарная аудитория прямой трансляции военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, превысила 3, 58 миллиона зрителей. Рейтинг показа - 24,2%, доля - 86,2%, охват - 30,1%.
Больше всего москвичей смотрели трансляцию на Первом канале. Аудитория превысила 1,8 миллиона, рейтинг - 12,3%, доля - 44%. На "России 1" парад смотрели больше 957 тысяч жителей столицы, на НТВ - больше 220 тысяч.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения. Целевая аудитория - 4+.
Парад Победы в российских городах
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
1 из 28

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

© РИА Новости / Ирина Мотина
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
2 из 28

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
3 из 28

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

Воздушная часть парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
4 из 28

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

Ветераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
5 из 28

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

Артисты на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
6 из 28

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
7 из 28

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

Артист на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
8 из 28

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Танки на параде в Казани.

Танки Т-44 на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
9 из 28

Танки на параде в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

Артисты перед парадом в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
10 из 28

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
11 из 28

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
12 из 28

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новороссийске
13 из 28

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
14 из 28

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
15 из 28

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

Тактические авто-вездеходы (багги) Сил специальных операций на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади имени Ленина в Туле
16 из 28

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади имени Ленина в Туле
17 из 28

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

Ветеран Великой Отечественной войны на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
18 из 28

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Воздушная часть парада в Волгограде.

Воздушная часть парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
19 из 28

Воздушная часть парада в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
20 из 28

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
21 из 28

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
22 из 28

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
23 из 28

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

Военнослужащий во время во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
24 из 28

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Мурманске
25 из 28

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня Буратино (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
26 из 28

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
27 из 28

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
28 из 28

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 28

По Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в этот день прошли 4,5 тысячи военнослужащих.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
2 из 28

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-34. Затем по набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
3 из 28

На трибуне Дворцовой площади было порядка 700 гостей. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
4 из 28

В Петербурге также состоялась и воздушная часть парада.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 28

Власти позаботились о том, чтобы ветераны были в безопасности. Так, в Москве их привезли на парад на специальном транспорте. Водителей и волонтеров протестировали на коронавирус.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 28

Празднование 75-летия Победы на площади Свободы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 28

Вечером в разных российских городах также запустят салюты.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 28

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по масштабу, отметил сегодня Владимир Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 28

Танки на параде в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 28

Выступая на Красной площади, российский лидер напомнил, что советский народ в годы войны освободил от захватчиков европейские государства и положил конец страшной трагедии холокоста.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 28

И сейчас, подчеркнул Путин, наш долг — беречь и отстаивать правду о той страшной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
12 из 28

Военнослужащие парадных расчетов на марше в Новороссийске.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
13 из 28

Как позже отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, парады Победы в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Симферополе прошли на высшем уровне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
14 из 28

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, а также оперативно-тактических баллистических ракет.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
15 из 28

В параде на центральной площади Южно-Сахалинска участвовали свыше 900 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
16 из 28

Тактические автовездеходы (багги) Сил специальных операций на площади имени Ленина в Туле.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
17 из 28

В некоторых городах из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия прошли без зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
18 из 28

Главным приоритетом властей остается жизнь и здоровье людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
19 из 28

Воздушная часть парада в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
20 из 28

Техническую часть парада в Волгограде возглавил легендарный танк Т-34, за ним последовала техника времен войны, а затем — современные боевые машины.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
21 из 28

Сегодня Волгограду повезло с погодой, обычно в конце июня в городе стоит страшная жара, но к началу празднования столбики термометров не поднимались выше 23 градусов.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
22 из 28

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчет военнослужащих-женщин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
23 из 28

Перед парадом к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя в 1941—1942 годах возложили венки и цветы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
24 из 28

Механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
25 из 28

В Мурманске праздничные мероприятия прошли под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Всего в​ парадах в Мурманске и Североморске приняли участие примерно полторы тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
26 из 28

На фото — тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино" (ТОС-1А) на базе танка Т-72.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
27 из 28

После завершения парада в Москве Путин поблагодарил военнослужащих. Он отметил, что солдаты и организаторы в этот день "постарались от души".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
28 из 28

С каждым годом этот праздник становится все более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, добавил глава государства.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМоскваМедиа - Общество
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом на Балканах
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Кремль прокомментировал дело Серебренникова
Государственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете
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Трансляция совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России на экране телевизора
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Минздрав направит специалистов из Москвы в Туву из-за вспышки COVID-19
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