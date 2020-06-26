https://ria.ru/20200626/1573510189.html
Памфилова призвала контролировать голосование на придомовых территориях
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала коллег внимательно относиться к голосованию по поправкам на придомовых территориях и не давать повод для различных... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:01
2020-06-26T13:01
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
элла памфилова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майя гришина, элла памфилова, конституция рф, политика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
призвала коллег внимательно относиться к голосованию по поправкам на придомовых территориях и не давать повод для различных интерпретаций, которые распространяются в интернете.
Ранее в Приморье в местных соцсетях распространилось видео, на котором иномарка стоит у подъезда, у нее открыт багажник, рядом находится стол, стоит женщина с бейджем, она подтверждает, что у нее можно проголосовать. На машине приклеена табличка "УИК 838". Как отметили местные власти, этот пункт для голосования был выездным, а не постоянным.
"Я прошу всех коллег, которые сейчас находятся, возьмите под личный контроль все голосование, которое проходит на придомовых территориях. Ещё раз людей проконсультируйте. Имейте в виду, что за вами так и будут за вами из-под кустиков подглядывать и снимать, извините, как чихнете. И все это будет в определенных интерпретациях. Поэтому надо быть очень точными, не давать повод для тех, у кого совсем другие цели, измываться над людьми", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК, обращаясь к комиссиям в регионах.
Секретарь ЦИК Майя Гришина
добавила, что с регионами ещё раз проведен инструктаж по поводу голосования вне участков, в том числе на придомовых территориях.
"Помимо традиционного голосования на дому, избирательные комиссии организуют голосование на придомовых территориях. Это новый институт для России. Но во многих государствах это известная практика - голосование на свежем воздухе. И никогда не вызывает претензий. А у нас по каким-то причинам стала поводом для намеренной дискредитации процедур голосования", - пояснила она.