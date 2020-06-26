Памфилова призвала контролировать голосование на придомовых территориях

Ранее в Приморье в местных соцсетях распространилось видео, на котором иномарка стоит у подъезда, у нее открыт багажник, рядом находится стол, стоит женщина с бейджем, она подтверждает, что у нее можно проголосовать. На машине приклеена табличка "УИК 838". Как отметили местные власти, этот пункт для голосования был выездным, а не постоянным.

"Я прошу всех коллег, которые сейчас находятся, возьмите под личный контроль все голосование, которое проходит на придомовых территориях. Ещё раз людей проконсультируйте. Имейте в виду, что за вами так и будут за вами из-под кустиков подглядывать и снимать, извините, как чихнете. И все это будет в определенных интерпретациях. Поэтому надо быть очень точными, не давать повод для тех, у кого совсем другие цели, измываться над людьми", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК, обращаясь к комиссиям в регионах.