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Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете
Прокуратура Нидерландов не считает целесообразным требование защиты Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:01
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), донбасс, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, в мире

Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете

13:01 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Государственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные прокуроры на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Прокуратура Нидерландов не считает целесообразным требование защиты Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году, расследовать версию о том, что лайнер был сбит военными самолетом, заявил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях по делу о крушении Boeing в пятницу.
"Защита просила дополнительного расследования сценария, согласно которому MH17 был сбит военными самолетом. Такой запрос может быть удовлетворен только в том случае, если такой альтернативный сценарий правдоподобен. Файл с указаниями на то, что рейс MH17 мог быть сбит военным самолетом, уже есть в досье. Пулатов не добавил ничего нового", - сказал прокурор.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
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По его мнению, те свидетельства, которые были обнаружены, несовместимы с доказательствами в материалах дела, касающиеся типов повреждения, которые остались на обломках самолета, кабины пилота, телах погибших, а также с данными с радаров и перехватами телефонных разговоров.
"Все эти показания говорят о том, что самолет был сбит ЗРК "Бук". Пулатов должен предоставить данные, опровергающие эти свидетельства... Расследование, которое было запрошено, скорее, требуется, чтобы выяснить, может ли Пулатов использовать это в дальнейшем для своей защиты. Это не является целью данного судебного расследования. Таким образом, этот запрос основан чисто на спекуляциях", - заявил Фердинандуссе.
На слушаниях в начале недели голландский адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что украинские военные могли сбить Boeing по ошибке, как это было с российским самолетом Ту-154 в 2001 году. Она отметила, что хоть и голландская прокуратура считает этот сценарий невозможным, очевидно то, что украинские военные тогда имели доступ к большему количеству оружия, включая ракеты 9М38 и 9М38М1. Защита запросила в этой связи продолжить расследование по радиолокационным данным, чтобы установить, находились ли военный самолет или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)ДонбассНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыУкраинаВ мире
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