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Кремль прокомментировал дело Серебренникова
Дело режиссера Кирилла Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры, заявил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:20
дело кирилла серебренникова
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
дмитрий песков
москва
происшествия
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РИА Новости
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дело кирилла серебренникова, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, дмитрий песков, москва, происшествия

Кремль прокомментировал дело Серебренникова

12:59 26.06.2020 (обновлено: 14:20 26.06.2020)
9122
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дело режиссера Кирилла Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан", - сказал Песков.
Мещанский суд Москвы пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана чиновников Минкультуры. Ранее гособвинитель попросил для режиссера 6 лет колонии.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
12:06
В корыстных целях. Суд объяснил мотивы Серебренникова
77521317
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Дело Кирилла СеребренниковаДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
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