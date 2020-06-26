Кремль прокомментировал дело Серебренникова

"Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан", - сказал Песков.