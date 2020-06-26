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Минздрав направит специалистов из Москвы в Туву из-за вспышки COVID-19
Минздрав направит в Туву, где зафиксировали вспышку COVID-19, специалистов из федеральных медцентров Москвы, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:10
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353
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Минздрав направит специалистов из Москвы в Туву из-за вспышки COVID-19

12:59 26.06.2020 (обновлено: 16:10 26.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения Российской Федерации
Здание Министерства здравоохранения Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минздрав направит в Туву, где зафиксировали вспышку COVID-19, специалистов из федеральных медцентров Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.
Группу составят восемь специалистов, среди которых — реаниматологи и инфекционисты Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Сеченовского университета. Отмечается, что у них большой опыт ведения тяжелых пациентов с коронавирусом.
Предполагается, что специалисты окажут властям Тувы методическую поддержку по организации медпомощи больным COVID-19, а также проконсультируют наиболее тяжелых пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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