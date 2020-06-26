В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить", - сказал Песков, отметив, что это будет не в понедельник.
На уточняющий вопрос о том, будет ли применятся режим "дня тишины" как накануне других форм голосования на выборах, пресс-секретарь президента сказал, что здесь этот режим "не применим абсолютно, здесь другая специфика и неконкурентное голосование".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.