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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573509911.html
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:56
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

12:56 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить", - сказал Песков, отметив, что это будет не в понедельник.
На уточняющий вопрос о том, будет ли применятся режим "дня тишины" как накануне других форм голосования на выборах, пресс-секретарь президента сказал, что здесь этот режим "не применим абсолютно, здесь другая специфика и неконкурентное голосование".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:49Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам
12400639
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Ты сказал - и я поверил. Ты повторил - я засомневался. Ты стал настаивать - и я понял, что ты лжешь)
26 июня, 14:02
big_medved
3100102
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