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ОНФ повторно проведет исследование о президентских доплатах медикам
Общероссийский народный фронт повторно проведет исследование среди медицинских работников в РФ о получении президентских доплат, сообщает пресс-служба движения. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:56
общероссийский народный фронт
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общероссийский народный фронт, общество

ОНФ повторно проведет исследование о президентских доплатах медикам

12:56 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт повторно проведет исследование среди медицинских работников в РФ о получении президентских доплат, сообщает пресс-служба движения.
В ходе первого мониторинга ОНФ выявил недопонимание со стороны медработников - кому и за что положены доплаты.
"Народный фронт повторно опрашивает медицинских работников, чтобы проконтролировать полноту и своевременность получения ими президентских доплат за работу с инфицированными коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Новое исследование поможет не только собрать данные о фактической поддержке медиков в условиях пандемии коронавируса. По данным ОНФ, результаты мониторинга позволят выработать предложения по совершенствованию существующих мер поддержки. В рамках исследования эксперты также изучат мнение медработников о внедрении информационных технологий в здравоохранении.
Исследование проводится с 25 июня по 2 июля 2020 года на специализированном портале ОНФ "Народный контроль".
Первый мониторинг проводился 13-18 мая. Тогда около 79% опрошенных ОНФ врачей подтвердили получение положенных им выплат. При этом только 37% всех врачей - а это больше 12 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании - заявляли, что им была понятна методика начисления выплат.
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