ОНФ повторно проведет исследование о президентских доплатах медикам

"Народный фронт повторно опрашивает медицинских работников, чтобы проконтролировать полноту и своевременность получения ими президентских доплат за работу с инфицированными коронавирусом", - говорится в сообщении.

Новое исследование поможет не только собрать данные о фактической поддержке медиков в условиях пандемии коронавируса. По данным ОНФ, результаты мониторинга позволят выработать предложения по совершенствованию существующих мер поддержки. В рамках исследования эксперты также изучат мнение медработников о внедрении информационных технологий в здравоохранении.

Первый мониторинг проводился 13-18 мая. Тогда около 79% опрошенных ОНФ врачей подтвердили получение положенных им выплат. При этом только 37% всех врачей - а это больше 12 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании - заявляли, что им была понятна методика начисления выплат.