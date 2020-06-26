ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом на Балканах

"На мировом уровне похоже, что почти каждый день мы достигаем новый печальный рекорд. В настоящее время (данные на 26.06.2020) в ВОЗ поступила информация о более 9,2 миллиона случаев заболевания, свыше 479 тысяч человек погибли… Это не выбор между жизнями и средствами к существованию. Государства могут сделать и то и другое, хотя они сталкиваются с тонким балансом между защитой населения и минимизацией социального и экономического ущерба", - отметили в организации здравоохранения.