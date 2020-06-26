ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом на Балканах

Власти Сербии ввели в четверг режим ЧС из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе Нови-Пазар и перевели два пункта диагностики в Белграде на круглосуточный режим работы. Правительство Черногории, сообщившее в мае о победе над эпидемией, в ночь на пятницу запретило все политические и религиозные собрания на открытом воздухе и семейные торжества. Минздрав Северной Македонии зафиксировал негативный "рекорд" 13 июня со 196 выявленными больными за сутки, к нынешней среде в стране скончались 259 больных. На фоне роста заболеваемости во всем регионе власти Хорватии в начале недели вернули обязательный 14-дневный карантин на въезде для граждан Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.
"Природа вируса не изменилась, мы все еще находимся в первой фазе эпидемии, и после ослабления ограничительных мер во всех странах Западных Балкан наблюдается рост заболеваемости. В ходе карантина мы заметили, что люди не строго соблюдают меры здравоохранения и социальные меры, в том числе физическое дистанцирование, гигиену рук и дыхания. В этом регионе основными факторами распространения вируса являются массовые собрания, религиозные праздники и общественные мероприятия", - заявили агентству в представительстве ВОЗ.
Уточняется, что очаги заболевания - "кластеры" - возникли и на рабочих местах в закрытых условиях, включая фабрики, офисы, больницы.
"На мировом уровне похоже, что почти каждый день мы достигаем новый печальный рекорд. В настоящее время (данные на 26.06.2020) в ВОЗ поступила информация о более 9,2 миллиона случаев заболевания, свыше 479 тысяч человек погибли… Это не выбор между жизнями и средствами к существованию. Государства могут сделать и то и другое, хотя они сталкиваются с тонким балансом между защитой населения и минимизацией социального и экономического ущерба", - отметили в организации здравоохранения.
"Мы все еще находимся в первой волне эпидемии с увеличением числа случаев заболевания. Если не замедлим постоянное увеличение количества случаев с помощью надзора и отслеживания контактов, тестирования, изоляции случаев и карантина близких контактов, эпидемия будет продолжаться. Нам также необходимо защищать работников здравоохранения", - подчеркнули в белградском офисе ВОЗ и призвали соблюдать меры защиты от инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.