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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573509838.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом на Балканах
Новый подъем заболеваемости COVID-19 в странах Западных Балкан связан с ослаблением властями государств ограничений и несоблюдением гражданами защитных мер,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:56
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, босния и герцеговина, хорватия, косово, в мире

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом на Балканах

12:56 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Новый подъем заболеваемости COVID-19 в странах Западных Балкан связан с ослаблением властями государств ограничений и несоблюдением гражданами защитных мер, сообщили РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде.
Власти Сербии ввели в четверг режим ЧС из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе Нови-Пазар и перевели два пункта диагностики в Белграде на круглосуточный режим работы. Правительство Черногории, сообщившее в мае о победе над эпидемией, в ночь на пятницу запретило все политические и религиозные собрания на открытом воздухе и семейные торжества. Минздрав Северной Македонии зафиксировал негативный "рекорд" 13 июня со 196 выявленными больными за сутки, к нынешней среде в стране скончались 259 больных. На фоне роста заболеваемости во всем регионе власти Хорватии в начале недели вернули обязательный 14-дневный карантин на въезде для граждан Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.
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"Природа вируса не изменилась, мы все еще находимся в первой фазе эпидемии, и после ослабления ограничительных мер во всех странах Западных Балкан наблюдается рост заболеваемости. В ходе карантина мы заметили, что люди не строго соблюдают меры здравоохранения и социальные меры, в том числе физическое дистанцирование, гигиену рук и дыхания. В этом регионе основными факторами распространения вируса являются массовые собрания, религиозные праздники и общественные мероприятия", - заявили агентству в представительстве ВОЗ.
Уточняется, что очаги заболевания - "кластеры" - возникли и на рабочих местах в закрытых условиях, включая фабрики, офисы, больницы.
"На мировом уровне похоже, что почти каждый день мы достигаем новый печальный рекорд. В настоящее время (данные на 26.06.2020) в ВОЗ поступила информация о более 9,2 миллиона случаев заболевания, свыше 479 тысяч человек погибли… Это не выбор между жизнями и средствами к существованию. Государства могут сделать и то и другое, хотя они сталкиваются с тонким балансом между защитой населения и минимизацией социального и экономического ущерба", - отметили в организации здравоохранения.
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"Мы все еще находимся в первой волне эпидемии с увеличением числа случаев заболевания. Если не замедлим постоянное увеличение количества случаев с помощью надзора и отслеживания контактов, тестирования, изоляции случаев и карантина близких контактов, эпидемия будет продолжаться. Нам также необходимо защищать работников здравоохранения", - подчеркнули в белградском офисе ВОЗ и призвали соблюдать меры защиты от инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБосния и ГерцеговинаХорватияКосовоВ мире
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