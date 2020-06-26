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Финляндия готова помочь Швеции в борьбе с коронавирусом
Финляндия готова помочь Швеции в борьбе с коронавирусом, заявил в пятницу министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству Томас Бломквист. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:57
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, лапландия, швеция, финляндия, в мире

Финляндия готова помочь Швеции в борьбе с коронавирусом

12:57 26.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Хельсинки
Президентский дворец в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президентский дворец в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Финляндия готова помочь Швеции в борьбе с коронавирусом, заявил в пятницу министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству Томас Бломквист.
В Финляндии пристально следят за ситуацией с COVID-19 в Швеции, где заболеваемость остаётся высокой, по сравнению с соседями по региону.
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"Финляндия готова помочь Швеции в оказании медицинской помощи: больницы на севере (сухопутная граница между странами) могут лечить пациентов, не страдающих коронавирусом", - написал Бломквист в Twitter.
Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также заявила в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что Финляндия готова оказать помощь Швеции.
Глава самой северной шведской провинции Норрботтен Анна-Стина Нурдмарк-Нильссон ответила, что в Швеции готовы принять помощь, сообщали ранее финские СМИ.
По данным финских медиков, в больницах Лапландии смогли бы лечить шведских пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, чтобы шведские больницы смогли сосредоточиваться на тех, кто болеет коронавирусом, также в Финляндии готовы проводить тесты на коронавирус для шведской стороны.
По данным финских властей, просьбы о помощи возникают в Швеции на местном уровне, особенно в соседних регионах по сухопутной границе. Однако официального запроса на национальном уровне не поступало.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛапландияШвецияФинляндияВ мире
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