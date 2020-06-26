ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Финляндия готова помочь Швеции в борьбе с коронавирусом , заявил в пятницу министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству Томас Бломквист.

В Финляндии пристально следят за ситуацией с COVID-19 в Швеции, где заболеваемость остаётся высокой, по сравнению с соседями по региону.

"Финляндия готова помочь Швеции в оказании медицинской помощи: больницы на севере (сухопутная граница между странами) могут лечить пациентов, не страдающих коронавирусом", - написал Бломквист в Twitter.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также заявила в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что Финляндия готова оказать помощь Швеции.

Глава самой северной шведской провинции Норрботтен Анна-Стина Нурдмарк-Нильссон ответила, что в Швеции готовы принять помощь, сообщали ранее финские СМИ.

По данным финских медиков, в больницах Лапландии смогли бы лечить шведских пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, чтобы шведские больницы смогли сосредоточиваться на тех, кто болеет коронавирусом, также в Финляндии готовы проводить тесты на коронавирус для шведской стороны.

По данным финских властей, просьбы о помощи возникают в Швеции на местном уровне, особенно в соседних регионах по сухопутной границе. Однако официального запроса на национальном уровне не поступало.