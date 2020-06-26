Супруги из США судятся с круизной компанией из-за извержения вулкана

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Супружеская пара из штата Виргиния, пострадавшая во время извержения вулкана в Новой Зеландии, подала иск на американскую круизную компанию Royal Caribbean Cruises и фирму, организовавшую экскурсию, обвинив их в халатности, сообщает телеканал CNN.

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года. По последним данным, погиб 21 человек, двоих пропавших без вести так и не нашли. Десятки человек пострадали, многие получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, а также дыхательных путей.

По данным телеканала, молодожены Метью Юри и Лорен Бархэм приехали на остров в медовый месяц. Согласно поданному в окружной суд Майами иску, в результате извержения они получили сильные ожоги поверхности тела — 54 и 23 процента соответственно. В документе говорится, что Royal Caribbean Cruises и экскурсионная компания ID Tours New Zealand Limited проявили халатность, не предупредив их о возможной опасности при посещении вулкана.

"Мы продолжаем поддерживать потребности тех, кто пострадал в результате этого трагического инцидента", — заявили в ответ на иск в круизной компании, при этом отказавшись от дальнейших комментариев, "пока продолжается расследование".