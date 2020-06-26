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Супруги из США судятся с круизной компанией из-за извержения вулкана
Супружеская пара из штата Виргиния, пострадавшая во время извержения вулкана в Новой Зеландии, подала иск на американскую круизную компанию Royal Caribbean... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:30
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туризм, круизы, новости - туризм, новая зеландия, майами, сша, вулкан

Супруги из США судятся с круизной компанией из-за извержения вулкана

14:30 26.06.2020
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© Фото : New Zealand Defence ForceНовозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
Новозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
© Фото : New Zealand Defence Force
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Супружеская пара из штата Виргиния, пострадавшая во время извержения вулкана в Новой Зеландии, подала иск на американскую круизную компанию Royal Caribbean Cruises и фирму, организовавшую экскурсию, обвинив их в халатности, сообщает телеканал CNN.
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года. По последним данным, погиб 21 человек, двоих пропавших без вести так и не нашли. Десятки человек пострадали, многие получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, а также дыхательных путей.
По данным телеканала, молодожены Метью Юри и Лорен Бархэм приехали на остров в медовый месяц. Согласно поданному в окружной суд Майами иску, в результате извержения они получили сильные ожоги поверхности тела — 54 и 23 процента соответственно. В документе говорится, что Royal Caribbean Cruises и экскурсионная компания ID Tours New Zealand Limited проявили халатность, не предупредив их о возможной опасности при посещении вулкана.
"Мы продолжаем поддерживать потребности тех, кто пострадал в результате этого трагического инцидента", — заявили в ответ на иск в круизной компании, при этом отказавшись от дальнейших комментариев, "пока продолжается расследование".
Пара требует рассмотрения дела по всем возмещаемым по закону убыткам, а также судебного разбирательства с участием присяжных.
Ключевская сопка
26 апреля, 08:00Туризм
Горячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира
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