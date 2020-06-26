На рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована на вещевом рынке в Киеве, заявил в пятницу на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 41 117 случаев COVID-19, скончались 1086 человек, 18 299 пациентов выздоровели. За время пандемии в Киеве подтверждены 4724 случая коронавируса, всего умерли 102 жителя столицы.
"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина", там подтвердили заболевание у пяти работников", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
По его словам, все заболевшие находятся на самоизоляции, определяются круг контактирующих с ними лиц и возможность дальнейшей работы рынка.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.