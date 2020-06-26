На рынке в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина", там подтвердили заболевание у пяти работников", - сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.

По его словам, все заболевшие находятся на самоизоляции, определяются круг контактирующих с ними лиц и возможность дальнейшей работы рынка.