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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573509682.html
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
Случай с попыткой "двойного" голосования по поправкам в конституцию журналиста Павла Лобкова не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:53
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
конституция рф
дмитрий песков
москва
политика
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https://ria.ru/20200625/1573488227.html
Красовский (известный журналист и блогер) пробует проголосовать дважды - и у него не получается. Доброхотов (журналист, оппозиционер) пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет? А в том, что члены УИК №141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова. Их я прекрасно помню - не зря же в ПАРНАС состоял 7 лет. И могу сказать, что они абсолютно отбитые … (с) КП.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_0:152:2817:1737_1400x0_80_0_0_dba89aca2135fce3f8ee0aee13123b83.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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павел лобков, мосгоризбирком, конституция рф, дмитрий песков, москва, политика

В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова

12:53 26.06.2020
4718
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист Павел Лобков на Троекуровском кладбище Москвы перед церемонией прощания с медиаменеджером Игорем Малашенко. 18 марта 2019
Журналист Павел Лобков на Троекуровском кладбище Москвы перед церемонией прощания с медиаменеджером Игорем Малашенко. 18 марта 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Случай с попыткой "двойного" голосования по поправкам в конституцию журналиста Павла Лобкова не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
"Никоим образом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, ставит ли под сомнение легитимность голосования используемая система по выявлению подобных изъянов.
Также на вопрос, успели ли в Кремле разобраться с фактами, подтверждающими возможность неоднократного голосования по поправкам, он ответил, что в Кремле и не собирались это делать, потому что это не его функция.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 21:00Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомКонституция РФДмитрий ПесковМоскваПолитика
Популярные комментарии
Красовский (известный журналист и блогер) пробует проголосовать дважды - и у него не получается. Доброхотов (журналист, оппозиционер) пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет? А в том, что члены УИК №141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова. Их я прекрасно помню - не зря же в ПАРНАС состоял 7 лет. И могу сказать, что они абсолютно отбитые … (с) КП.
26 июня, 13:01
Von Stirliz
12000011
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