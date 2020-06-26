https://ria.ru/20200626/1573509682.html
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
Случай с попыткой "двойного" голосования по поправкам в конституцию журналиста Павла Лобкова не ставит под сомнение легитимность процесса, заявил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:53
2020-06-26T12:53
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
конституция рф
дмитрий песков
москва
политика
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https://ria.ru/20200625/1573488227.html
Von Stirliz
Красовский (известный журналист и блогер) пробует проголосовать дважды - и у него не получается. Доброхотов (журналист, оппозиционер) пытается сделать то же самое - фейл. И только Лобкову ВНЕЗАПНО все удается. В чем же секрет? А в том, что члены УИК №141, где голосовал Павел - двое ПАРНАСовцев Михаил Цветаев и Марина Натапова. Их я прекрасно помню - не зря же в ПАРНАС состоял 7 лет. И могу сказать, что они абсолютно отбитые … (с) КП.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел лобков, мосгоризбирком, конституция рф, дмитрий песков, москва, политика