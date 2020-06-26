Суд признал ущербом по делу Серебренникова 129 миллионов рублей

"В период 2011-2014 годов фирмам, занимавшимся обналичиванием, по фиктивным контрактам был перечислен 131 миллион рублей. Согласно заключению экспертизы, ущерб составил 128,9 миллионов рублей", - сказано в приговоре, который зачитывает судья Олеся Менделеева.