https://ria.ru/20200626/1573509550.html
Суд признал ущербом по делу Серебренникова 129 миллионов рублей
Мещанский суд Москвы признал ущербом по делу режиссера Кирилла Серебренникова без малого 129 миллионов рублей, именно эта сумма значится в последней экспертизе, РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:51
2020-06-26T13:02
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
дело кирилла серебренникова
кирилл серебренников
происшествия
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https://ria.ru/20200626/1573504650.html
Svetlana Kasyanova
Взялись за "богЭму"...Ну, сейчас в прессе начнётся "отбивание" от закона своего.)
51
Влад Антилибер
Вор должен сидеть в тюрьме. Ждем петиций театральных деятелей, по отбиву от Законов своего соратника.
50
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573507530_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_3201b8611df08895a6209d7a09d97420.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников, происшествия