Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573509550.html
Суд признал ущербом по делу Серебренникова 129 миллионов рублей
Мещанский суд Москвы признал ущербом по делу режиссера Кирилла Серебренникова без малого 129 миллионов рублей, именно эта сумма значится в последней экспертизе, РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:02
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
дело кирилла серебренникова
кирилл серебренников
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573507530_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_3201b8611df08895a6209d7a09d97420.jpg
https://ria.ru/20200626/1573504650.html
Взялись за "богЭму"...Ну, сейчас в прессе начнётся "отбивание" от закона своего.)
51
Вор должен сидеть в тюрьме. Ждем петиций театральных деятелей, по отбиву от Законов своего соратника.
50
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573507530_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_3201b8611df08895a6209d7a09d97420.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573507530_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_1cf9d7bca721269e775e31441a63be51.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573507530_448:0:2496:2048_1400x0_80_0_0_adc1e3c582932f3d05de5e171b7e95b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников, происшествия

Суд признал ущербом по делу Серебренникова 129 миллионов рублей

12:51 26.06.2020 (обновлено: 13:02 26.06.2020)
6917
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы признал ущербом по делу режиссера Кирилла Серебренникова без малого 129 миллионов рублей, именно эта сумма значится в последней экспертизе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В период 2011-2014 годов фирмам, занимавшимся обналичиванием, по фиктивным контрактам был перечислен 131 миллион рублей. Согласно заключению экспертизы, ущерб составил 128,9 миллионов рублей", - сказано в приговоре, который зачитывает судья Олеся Менделеева.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономили деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб почти в 129 миллионов.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
11:37Культура
Суд признал Серебренникова главарем группы расхитителей
9111119
Обсудить 6
Седьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Дело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковПроисшествия
Популярные комментарии
Взялись за "богЭму"...Ну, сейчас в прессе начнётся "отбивание" от закона своего.)
26 июня, 13:46
Svetlana Kasyanova
4540002
Вор должен сидеть в тюрьме. Ждем петиций театральных деятелей, по отбиву от Законов своего соратника.
26 июня, 13:30
Влад Антилибер
4440002
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Наручники
Обвиняемый в изнасиловании годовалой дочери россиянин избежал наказания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
Лента новостейМолния