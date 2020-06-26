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МИД Белоруссии рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Тверскую область 30 июня, где... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:15
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

МИД Белоруссии рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко

13:15 26.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Тверскую область 30 июня, где состоится открытие мемориала Советскому солдату, заявил в пятницу глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Да (30 июня планируется двусторонняя встреча Лукашенко и Путина – ред.). Президент России пригласил президента Беларуси во время его нахождения в Москве на параде принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве. Этот памятник был изготовлен на деньги Союзного государства. Сейчас обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Я думаю, что, скорее всего, предложение будет принято и президент будет участвовать", - заявил Макей журналистам.
По словам министра, это "хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить, в том числе, и какие-то назревшие вопросы" двустороннего и многостороннего взаимодействия.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
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