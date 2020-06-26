МИД Белоруссии рассказал о возможной встрече Путина и Лукашенко

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить Тверскую область 30 июня, где состоится открытие мемориала Советскому солдату, заявил в пятницу глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Да (30 июня планируется двусторонняя встреча Лукашенко и Путина – ред.). Президент России пригласил президента Беларуси во время его нахождения в Москве на параде принять участие в церемонии открытия памятника погибшим советским воинам во Ржеве. Этот памятник был изготовлен на деньги Союзного государства. Сейчас обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Я думаю, что, скорее всего, предложение будет принято и президент будет участвовать", - заявил Макей журналистам.
По словам министра, это "хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить, в том числе, и какие-то назревшие вопросы" двустороннего и многостороннего взаимодействия.